Po drodze, chcąc zapewne uniemożliwić TSUE odniesienie się do pytań prejudycjalnych zadanych przez NSA, większość parlamentarna zmieniła przepisy w ten sposób, że zniosła możliwość odwoływania się od uchwał KRS dotyczących konkursów do SN oraz wprowadziła zasadę, zgodnie z którą będące już w toku tego typu postępowania podlegają umorzeniu z mocy prawa. NSA zapytał więc TSUE, czy przepisy te są zgodne m.in. z art. 47 Karty praw podstawowych, czyli prawem do skutecznego środka prawnego i dostępu do bezstronnego sądu. A TSUE odpowiedział, że to sam NSA musi zdecydować, czy te zmiany doprowadziły do naruszenia prawa Unii. A potem, jeśli do takiego wniosku dojdzie i kierując się wskazówkami zawartymi w wyroku TSUE nie tylko może, ale nawet musi odstąpić od ich stosowania ze względu na zasadę pierwszeństwa prawa unijnego. I to niezależnie od tego, czy zmiany te mają charakter ustrojowy czy konstytucyjny. Innymi słowy: jeżeli NSA uzna, że zmiany łamały prawo UE , powinien uznać się właściwym do rozpoznania odwołań od uchwał KRS.