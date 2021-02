Następnie referendarz oddalił wniosek o zwolnienie z opłaty, później odrzucił nieopłacony wniosek o sporządzenie uzasadnienia (decyzję tę sąd podtrzymał). Następnie sąd odrzucił nieopłacony wniosek o sporządzenie uzasadnienia, co powód również zaskarżył. Zażalenie trafiło do sądu II instancji. Sąd Okręgowy w Gdańsku uznał jednak, że właściwym do rozpoznania go – zgodnie z nowymi przepisami – jest sąd rejonowy. A ten ostatni rozpoznając je, uznał, że z jednej strony zaskarżone postanowienie jest postanowieniem w przedmiocie odrzucenia zażalenia, o którym mowa w art. 3941a pkt 12 k.p.c., a to rzeczywiście powinien rozpoznać inny skład sądu I instancji. Z drugiej jednak strony równocześnie spełnia cechy postanowienia kończącego postępowanie w rozumieniu art. 394 par. 1 k.p.c. i wobec tego powinno być rozpoznane przez sąd II instancji.