A to będzie mogło oznaczać, że w rękach tzw. nowych sędziów znajdą się aż cztery spośród pięciu izb SN. Jedynie Izba Karna SN jeszcze przez ponad cztery lata kierowana będzie przez osobę zaliczaną do grona „starych”. Na jej czele od zeszłego roku stoi Michał Laskowski.

Projekt, który wpłynął do laski marszałkowskiej, przewiduje spore zmiany . Prezydent proponuje, aby kworum wymagane do dokonania wyboru trzech kandydatów na prezesa izby stopniowo malało. W pierwszym etapie wymagane będzie 2/3 członków zgromadzenia sędziów izb SN. Gdyby nie udało się zgromadzić tak określonego kworum, do wyboru starczyć będzie 1/2, a jeśli nie uda się spełnić i tego wymogu, wyboru kandydatów na prezesów będzie mogło dokonać zaledwie 1/3 członków zgromadzenia.

– Poza tym należy pamiętać, że w Izbie Cywilnej jest wiele wakatów. Można więc się spodziewać, że przed sierpniem dojdzie do kolejnych nominacji do tej izby – mówi sędzia Markiewicz.

Lektura proponowanych zmian pozwala sądzić, że rządzący wyciągnęli wnioski z tego, co działo się podczas zeszłorocznych wyborów kandydatów na I prezesa SN. Przypomnijmy, wówczas grupa „starych” sędziów próbowała blokować procedurę wyborczą, a gdy się to nie udało, starała się udowodnić, że wybory odbyły się z naruszeniem zasad, m.in. dlatego że nie doszło do podjęcia uchwały o przedstawieniu prezydentowi kandydatów na I prezesa SN.

Teraz, jeżeli projekt stanie się obowiązującym prawem, tego typu działania mogą się okazać po prostu nieopłacalne dla „starych” sędziów. Prezydent proponuje bowiem wprowadzenie nowej instytucji, to jest pełniącego obowiązki prezesa izby. Takie rozwiązanie zostało przyjęte przy okazji wyborów I prezesa SN. W obu przypadkach p.o. prezesa wskazywać ma prezydent, gdyby nie doszło do wyboru w terminie kandydatów na prezesów. Między obowiązującym rozwiązaniem a tym proponowanym jest jednak znacząca różnica. Otóż w przypadku p.o. I prezesa SN ustawa przewiduje, że taka osoba ma obowiązek zwołać zgromadzenie ogólne sędziów SN w celu wyboru kandydatów na I prezes SN w terminie tygodnia od dnia powierzenia jej obowiązków. Zaś w przypadku p.o. prezesa izby takiego wymogu nie ma.

– Wynika z tego, że taka osoba będzie mogła pełnić obowiązki prezesa izby tak długo, jak będzie się podobało to jej lub prezydentowi, który jej obowiązki te powierzył – uważa prezes Markiewicz. I, jak przypuszcza, rozwiązanie to ma na celu wybicie z głowy „starym” sędziom podejmowania działań, które mogłyby pokrzyżować plany rządzących.

W projekcie przewidziano ponadto zmiany dotyczące skargi nadzwyczajnej. Dzięki prezydenckiej inicjatywie jeszcze przez najbliższe dwa lata uprawnione podmioty (w tym przede wszystkim prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich) będą mogły kierować tego typu skargi w sprawach, w których orzeczenia uprawomocniły się po wejściu w życie konstytucji. Zgodnie z obowiązującą ustawą o SN (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 154) mogłyby to robić tylko do 3 kwietnia 2021 r.

Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zajmie się sprawą Jana Grzędy, byłego członka Krajowej Rady Sądownictwa, którego kadencję przerwała nowelizacja ustawy o KRS. Grzęda, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, został wybrany do KRS w 2016 r. i zgodnie z konstytucją jego kadencja powinna była trwać cztery lata. Zdaniem skarżącego skrócenie kadencji na mocy nowelizacji, która weszła w życie 2018 r., i brak możliwości odwołania się do sądu stanowi naruszenia art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (prawo do sądu) oraz art. 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego).