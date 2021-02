Uważam, że jak najbardziej doszło do naruszenia prawa do obrony, bo nie jesteśmy w stanie w żaden sposób polemizować z prokuratorem, jeżeli nie wiemy, jakie argumenty przedstawił. Tym bardziej że w Polsce we wszystkich procedurach w okresach międzyrozprawowych mamy postępowanie pisemne. W związku z tym nie może być tak, że pełnomocnik czy obrońca nie ma dostępu do akt przed posiedzeniem czy rozprawą.

Oczywiście, że nie, bo instytucja uchylania postanowienia ma charakter kasatoryjny. Stwierdzenie błędów formalnych popełnionych przy wydaniu takiego postanowienia nie skutkuje z automatu jego skasowaniem i podlega weryfikacji, czy uchybienie było kardynalnym błędem. A moim zdaniem wszystkie błędy, które sprowadzają się do uniemożliwienia bądź ograniczenia prawa do obrony, są błędami kardynalnymi. Co to za proces, w którym możliwość obrony praw strony jest ograniczona kwestiami techniczno-administracyjnymi. Sąd jest zobowiązany tak zarządzać czasem, by każda ze stron mogła się zapoznać z aktami. To przecież podstawowa zasada postępowania.

Działanie sądu zapewne wynikało ze złej organizacji pracy lub, co tu dużo mówić, pewnego lekceważącego stosunku do pozostałych uczestników postępowania. Czy do pani również dochodzą sygnały świadczące o takiej nonszalancji?

Trzeba tu zaznaczyć, że wiele zależy od poszczególnych sędziów, którzy zarządzają swoim referatem. Są tacy, którzy całościowo podchodzą do kwestii procesu, czują się gospodarzami postępowania i dbają o każdy szczegół nawet w okresie międzyrozprawowym, a są tacy, którzy skupiają się tylko na aspekcie merytorycznym, nie przykładając odpowiedniej wagi do potrzeb uczestników postępowania. I tutaj jest ogromna rola pełnomocników, adwokatów i radców prawnych, którzy powinni zawracać na takie rzeczy uwagę i pokazywać, że po drugiej stronie stołu sędziowskiego są ludzie. Zwykli ludzie, którzy muszą do tego sądu przyjechać i dla których często jest to jedna, jedyna najważniejsza sprawa w życiu. A to się często wiąże z emocjami, stresem, których nie wolno bagatelizować. Dlatego że cały ten system wymiaru sprawiedliwości funkcjonuje wyłącznie dla tych ludzi. Potrzebujemy większej wrażliwości na drugiego człowieka i mamy prawo jej oczekiwać zarówno od sędziów, jak i pracowników sekretariatów. Pięć lat temu udało mi się doprowadzić do powstania w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie zespołu dobrych praktyk i rzetelnego procesu. Jest to platforma komunikacji pomiędzy sędziami a samorządem adwokackim i radcowskim. Prace tego zespołu są wsparciem dla tych środowisk i służą uwrażliwianiu na wzajemne potrzeby. Gdybyśmy mieli anglosaski system urzędu sędziego jako korony zawodu, to nie mielibyśmy problemów, bo każdy sędzia pamiętałby swoje doświadczenia z okresu, gdy sam stał pod salą. A skoro u nas sędziami zostają bardzo młode osoby, to niestety zdobywanie tego doświadczenia czasem odbywa się kosztem stron.