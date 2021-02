Stan niepewności co do kierunku wyjaśnienia zagadnień prawnych w sporach frankowych przekłada się na rosnącą liczbę pytań prejudycjalnych kierowanych do TSUE. Na marginesie należy wskazać, że wyrok TSUE w sprawie Dziubak (C-260/18) w ogóle nie odnosi się do tematyki abuzywności klauzul kursowych, gdyż nie zostało to objęte zakresem pytań prejudycjalnych. Natomiast tematyka, jaką ma niebawem podjąć trybunał, uwidacznia istniejące wątpliwości co do obrania właściwego kierunku orzeczniczego. Wątpliwości te nie dotyczą jedynie skutków stwierdzenia nieważności umowy kredytu, jak postulują obecnie przedstawiciele środowiska konsumentów. Zarysowują się one już podczas badania przesłanek niedozwolonego charakteru klauzul kursowych.