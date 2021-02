Przypomnijmy: kurs walutowy na zagraniczne środki płatnicze kształtowany jest na podstawie transakcji dokonywanych na rynku walutowym. Gdzie znajduje się ten rynek? W dawnych wiekach był to najczęściej targ, a współcześnie… w naszym telefonie. Kurs walutowy wyznaczany jest bowiem w miejscu spotkania popytu i podaży, stanowiąc cenę płaconą w walucie krajowej za jednostkę waluty obcej. Przykładowo popyt na walutę krajową zgłaszają podmioty, które chcą zakupić towary lub aktywa danego kraju. W każdym kraju kurs walut obcych ustalany jest najczęściej urzędowo (zazwyczaj przez banki centralne) i/lub prywatnie. W Polsce urzędowy kurs wyznacza Narodowy Bank Polski, który raz dziennie w dni robocze wylicza poszczególne kursy walut. Jak to czyni? To nie jest wiedza tajemna, ponieważ bank pozyskuje dane z rynku, na którym dokonywane są różne transakcje i w ten sposób wylicza ich kurs. Trzeba też przyznać, że w ten sposób „kotwiczy” go w innych miejscach, np. bankach, bo podmioty te z chwilą jego ogłoszenia muszą brać go pod uwagę. Ale to nie znaczy, że instytucje te mogą tak po prostu zapukać do NBP i odsprzedać lub odkupić takie waluty. NBP wypełnia tu rolę obiektywnego arbitra, który jednak (od czasu do czasu, uwalniając lub zwiększając swoje rezerwy) może wzmacniać lub osłabiać naszą rodzimą walutę, co też mieliśmy ostatnio okazję obserwować.