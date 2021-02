Sekretarz wyznaczył termin czterech tygodni na dobrowolny wyjazd, po upływie którego Polak może zostać wydalony z powodu nielegalnego pobytu. Mężczyzna jednak sam opuścił Holandię, udał się do przyjaciół w Niemczech, tuż za holenderską granicą. Jednak po niespełna miesiącu pracownicy supermarketu w Holandii zatrzymali go, zarzucając mu kradzież. Został umieszczony w ośrodku detencyjnym w celu wydalenia do kraju pochodzenia. Polak sprzeciwił się tej decyzji i wniósł o odszkodowanie. Wskazał, że miał prawo do legalnego pobytu w Holandii. Zastosował się do pierwszej decyzji o wydaleniu, a nie było w niej zaznaczone, jak długo nie będzie mógł wrócić. Polak wskazał, że prawo do przyjazdu do państwa członkowskiego wynika z art. 6 dyrektywy pobytowej. Zgodnie z nim przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy obywatel Unii posiada prawo pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego bez wypełniania jakichkolwiek warunków i formalności innych niż posiadanie ważnego dowodu tożsamości lub paszportu.