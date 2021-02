Z jednej strony przyjęcie takiej uchwały faktycznie sugeruje jedność izby i chęć pracy ponad podziałami, zwłaszcza że kluczowe postulaty były zgłaszane przez wszystkich kandydatów na dziekana, a ich programy były w tych kwestiach zbieżne. Także zwycięzca wyborów podkreślał tę jedność i wskazywał, że dobry dziekan musi też dawać przestrzeń na realizację dobrych pomysłów innych. Z drugiej strony – z listy Adwokatura 2020 do okręgowej rady dostała się jedynie Agata Rewerska ‒ grupa ta ma więc bardzo niewielką reprezentację w ORA. Podczas zgromadzenia pojawiły się głosy, że nowy dziekan nie powinien być zobowiązany do realizacji postulatów swojej kontrkandydatki, zwłaszcza że zostały one przyjęte jako załącznik do uchwały, a nie w jej treści.