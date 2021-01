Rzecznik dyscyplinarny przy KRN przekonywał jednak, że notariusz, wykorzystując pieniądze należne urzędowi skarbowemu na regulację innych zobowiązań, choć ważnych, musiała godzić się na to, że należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych nie zostaną zapłacone w terminie. Była to więc wina umyślna w zamiarze ewentualnym. Kary zaś nie można uznać za rażąco niewspółmierną, bowiem kobieta była już wcześniej karana łagodniej za podobne delikty (opóźnienia we wpłacie należności do sądu wieczystoksięgowego) i jak widać, nie przyniosło to oczekiwanego efektu.