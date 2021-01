Późną jesienią 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wpisało na listę czasopisma widniejące w międzynarodowych bazach danych oraz zgłoszone do ministerialnego programu „Wsparcie dla czasopism”. W bazach nie było wówczas czasopism prawniczych, więc na liście znalazły się wyłącznie czasopisma z programu. To zaś, że ubieganie się o tę formę wsparcia stanowić będzie kryterium przyznania punktów, pojawiło się później. Od tego czasu dokonaliśmy zasadniczej rekonstrukcji formuły wydawania pisma. Dostosowaliśmy „Palestrę” do wymogów punktacji, uzyskaliśmy wpis do międzynarodowych baz danych (ERIH Plus), zbudowaliśmy nowoczesny program dostępowy „Palestry” dostosowany do funkcjonowania czasopisma w naukowym obiegu międzynarodowym, oparty na responsywnej stronie internetowej, skonstruowaliśmy model powszechnego dostępu do wszystkich treści publikowanych w czasopiśmie w formie elektronicznej (tzw. open access). Dostosowaliśmy się do formalnych i merytorycznych kryteriów funkcjonowania w bazach referencyjnych i naukowych, mechanizmów opiniowania, wytycznych Committee on Publication Ethics (COPE) i kryteriów kolejnych rozporządzeń MNiSW dotyczących wykazów czasopism naukowych. Kilkakrotnie wnioskowaliśmy do ministerstwa o wpisanie miesięcznika do wykazu. Uzyskaliśmy odpowiedź, że musimy oczekiwać na kolejną ewaluację czasopism naukowych. Dziś „Palestra” spełnia wszelkie wymogi wpisu na listę punktowanych czasopism naukowych. Ostatecznie jednak o wpisie na tę listę decyduje ministerstwo.