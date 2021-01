– O ile zakazanie zbiórek np. na środki karne czy kompensacyjne, które powinny stanowić dolegliwość skazanego, nie budzi wątpliwości, to już zmiana art. 266 k.p.k. jest bardzo niebezpieczna. Obawiam się, że w praktyce kwestionowanie pochodzenia pieniędzy na kaucję będzie powodować np. brak możliwości uchylania tymczasowego aresztowania – zwraca uwagę dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. – Nie chodzi nawet o to, czy prokuratura będzie w stanie ostatecznie udowodnić, czy pieniądze na poręczenie pochodziły ze zbiórki, czy wyłącznie z majątku oskarżonego, tylko o to, że do czasu zakończenia deliberacji na ten temat ktoś będzie przebywał w areszcie – dodaje dr Kładoczny.