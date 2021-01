W drugiej uchwale kolegium zwróciło się do Małgorzaty Manowskiej, aby rozważyła zmianę wydanego przez siebie zarządzenia o wykonaniu postanowienia TSUE i dopisała w nim, że wstrzymany jest przydział do ID SN także spraw dotyczących wyrażenia zgody na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej. Członkowie kolegium chcieliby również, aby z zarządzenia wynikało, że wpływ do ID SN jest wstrzymany do czasu wydania orzeczenia przez TSUE w sprawie, w której wydano postanowienie zabezpieczające. Obecnie bowiem I prezes SN zdecydowała, że zawieszenie będzie trwać do czasu utraty mocy postanowienia TSUE lub wydania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie pytania prawnego zadanego przez ID SN. Izba chce, aby polski TK zbadał zgodność z polską konstytucją traktatu o UE w zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem państwa członkowskiego wykonania „środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa”.