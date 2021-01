Chodzi o postępowanie prowadzone przez belgijski organ ochrony danych osobowych przeciwko Facebookowi. Portal ten śledzi ruch nie tylko zarejestrowanych użytkowników, ale też innych internautów, którzy wchodzą na niego np. poprzez linki. O ile ci pierwsi akceptują regulamin i godzą się np. na zapisywanie plików cookies na swoich komputerach, o tyle drudzy już nie. To, zdaniem belgijskiego organu, narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Dlatego wniósł on do sądu o zakazanie Facebookowi umieszczenia cookies na komputerach użytkowników, którzy nie wyrazili na to zgody. Co więcej domaga się również, by portal społecznościowy wykasował wszystkie dane Belgów, które zostały pozyskane bez ich zgody.