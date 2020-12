I tu powstał problem prawny, który spowodował, że SN zdecydował się zasięgnąć opinii TSUE. Mianowicie art. 286 prawa własności przemysłowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 286 ze zm.) stanowi, że sąd, rozstrzygając o naruszeniu prawa, może – na wniosek uprawnionego – orzec o będących własnością naruszającego bezprawnie wytworzonych lub oznaczonych wytworach. W szczególności może zdecydować o ich wycofaniu z obrotu, przyznaniu uprawnionemu na poczet zasądzonej na jego rzecz sumy pieniężnej albo zniszczeniu. Zaś art. 10 dyrektywy nr 2004/48 w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej stwierdza m.in., iż państwa członkowskie zapewniają, że właściwe organy sądowe mogą na żądanie wnioskodawcy zarządzać podejmowanie właściwych środków w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono naruszanie prawa własności intelektualnej, a we właściwych przypadkach również w odniesieniu do materiałów i narzędzi użytych do tworzenia lub wytwarzania tych towarów; środki takie obejmują: wycofanie albo definitywne usunięcie z handlu towarów lub ich zniszczenie. Prawo polskie ogranicza więc sankcje prowadzące do likwidacji towarów praktycznie tylko do podróbek. Tu zaś problemem było naruszenie praw, ale przedmiotem były oryginalne wyroby.