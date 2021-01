Mimo to jednak wszystko wskazuje na to, że nie trzeba będzie, w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z członków rady, przeprowadzać wyboru całej 15 sędziów wchodzących w skład tego organu.

‒ Ustawodawca w art. 11e ust. 1 ustawy o KRS przewidział, co w sytuacji, gdy mandat członka KRS wygaśnie w trakcie kadencji. I ten przepis , przy zastosowaniu reguł kolizyjnych oraz założeniu racjonalnego ustawodawcy, znajdzie zastosowanie do uzupełnienia składu rady – tłumaczy dr hab. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego.

‒ Ustawodawca, choć operuje pojęciem wspólnej kadencji, to jednak w pewnym momencie odchodzi od tej zasady. Mamy więc tutaj do czynienia z niekonsekwencją i niechlujstwem legislacyjnym – ocenia warszawski konstytucjonalista. Jego zdaniem ustawodawca, chcąc uzasadnić potrzebę skrócenia kadencji poprzednich członków rady, zastawił sam na siebie pułapkę, a obecnie występujące wątpliwości są konsekwencją poprzedniego wątpliwego wyroku TK.

Prezydium składa się z przewodniczącego KRS, dwóch wiceprzewodniczących oraz trzech wybieranych członków rady. Obecnie więc członkami prezydium są: Leszek Mazur, przewodniczący, dwóch wiceprzewodniczących, czyli Wiesław Johann oraz poseł Arkadiusz Mularczyk, a także wybrani Maciej Mitera oraz Marek Jaskulski. Każdy, kto uważanie obserwuje posiedzenia rady, łatwo może się zorientować, jak przebiega linia podziału w tym gronie. Jeżeli teraz do prezydium zostanie wybrana osoba, której nie po drodze z przewodniczącym Mazurem, wiceprzewodniczącym Johannem oraz sędzim Miterą, to prace tego organu mogą zacząć przypominać to, co dzieje się na posiedzeniach plenarnych rady. A tam coraz częściej zamiast merytorycznej pracy można obserwować ciągłe spory między dwoma grupami członków rady.