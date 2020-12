Jednakże WSA rozpatrujący skargę uchylił decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazał, że wbrew swoim twierdzeniom organy były zobligowane do rozważenia okoliczności podnoszonych przez kierowcę. Powołał się przy tym na orzecznictwo NSA , zgodnie z którym odebranie przez policjantów prawa jazdy ma charakter proceduralny i stanowi wyłącznie źródło wiedzy o popełnionym wykroczeniu, na podstawie którego wszczyna się właściwe postępowanie. Dlatego też nie wiąże to starosty. Jeśli zaś do przekroczenia prędkości miało dojść z uwagi na stan wyższej konieczności, organ musi samodzielnie przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.