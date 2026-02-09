Pierwsze dwa dni Zjazdu wypełnione będą pięcioma panelami dyskusyjnymi, otwieranymi referatami znakomitych prelegentów z innych ośrodków akademickich. Wspomniane panele będą dotyczyły fundamentalnych i aktualnych problemów współczesnego prawa karnego.

Pierwszy panel poświęcony będzie problematyce strony podmiotowej przestępstwa. Uwaga uczestników Zjazdu będzie koncentrowała się na rozstrzygnięciu dwóch podstawowych w tej mierze problemów, mianowicie problemu adekwatnego rozumienia przedmiotu świadomości sprawcy czynu zabronionego oraz problemu właściwego postrzegania intelektualnej komponenty czynu zabronionego popełnianego przez sprawcę w sposób świadomie nieumyślny.

Drugi panel będzie traktował o problematyce form współdziałania przestępnego. W tym przypadku uczestnicy Zjazdu będą zastanawiali się nad tym, czy posługiwanie się koncepcją formy zjawiskowej czynu zabronionego ma przekonujące uzasadnienie aksjologiczne. Następnie ich uwagą objęta zostanie krytyczna analiza warunku wykonania czynu zabronionego w konstrukcjach tych form współdziałania przestępnego, które nie polegają na wykonaniu tego czynu.

Trzeci panel to dyskusja o gospodarczym prawie karnym. W jej ramach uczestnicy Zjazdu podejmą próbę odpowiedzi na pytanie o to, jak powinna być skonstruowana podstawa odpowiedzialności karnej podmiotu zbiorowego, a także rozważą kwestię zależności prawa karnego od innych obszarów prawnej reglamentacji życia gospodarczego.

Czwarty panel będzie natomiast ogniskował się wokół zagrożeń generowanych przez sztuczną inteligencję. Podjęte tu zostaną zagadnienia niekonsensualnego wykorzystania wizerunku na potrzeby tworzenia deepfake’u o pornograficznym charakterze, a także zagadnienia odpowiedzialności karnej platformy internetowej za widniejący na niej deepfake naruszający normę prawa karnego.

Piąty i ostatni panel koncentrował się natomiast będzie na problemie stosowania przemocy domowej. W tym zakresie uczestnicy Zjazdu pochylą się nad kwestią stosowania owej przemocy wobec małoletniego w kontekście popełnienia przezeń samobójstwa, a z drugiej strony analizą obejmą kwestię prawnokarnej ochrony osoby starszej przed przemocą domową.

Trzeci dzień Zjazdu to natomiast naukowa sesja online młodych badaczy prawa karnego – sesja zorientowana na prezentację problemów wyznaczonych programem omówionych wyżej paneli stacjonarnych.

Podczas Zjazdu będzie miała miejsce także sesja posterowa karnistów młodszej generacji.

W trakcie Zjazdu zostaną także zaprezentowane nowe produkty elektroniczne wydawnictw Wolters Kluwer oraz C.H. Beck.

Jak zapowiadają organizatorzy Zjazdu, jego wymiar merytoryczny zostanie odpowiednio udokumentowany wydaniem stosownej monografii naukowej, zawierającej pisemne wersje wszystkich wystąpień naukowych.