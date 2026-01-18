Kluczowa różnica: Kiedy bliscy otrzymają majątek?

To najważniejszy punkt, który musisz rozważyć:

Darowizna: Przekazanie majątku następuje natychmiast , w chwili dokonania umowy za życia darczyńcy.

Testament: To oświadczenie woli, które wywołuje skutki dopiero po śmierci osoby, która je sporządziła (testatora).

Czy można zmienić zdanie?

Jeśli obawiasz się, że w przyszłości będziesz chciał wycofać się z decyzji, pamiętaj:

Testament można odwołać lub zmienić w każdej chwili. Daje on testatorowi pełną swobodę działania aż do śmierci.

Umowę darowizny cofnąć jest bardzo trudno. Wymaga to spełnienia konkretnych, surowych warunków prawnych.

Warunki i polecenia: Możesz stawiać wymogi

Testament daje unikalną możliwość przekazania majątku pod pewnymi warunkami. Możesz zapisać, że spadkobierca otrzyma dom lub udziały w firmie dopiero po:

ukończeniu studiów,

upływie określonego czasu,

zrezygnowaniu z konkretnej działalności.

Przedmiotem przekazania mogą być nie tylko nieruchomości i ruchomości, ale również prawa, np. całe przedsiębiorstwo.

Ile to kosztuje u notariusza?

Jeśli przedmiotem przekazania jest nieruchomość, w obu przypadkach niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego.

Koszty, na które musisz się przygotować:

Taksa notarialna: uzależniona od wartości rynkowej majątku. Podatek VAT od taksy. Opłata za wypisy aktu oraz ewentualne opłaty sądowe (np. wpis do księgi wieczystej).

Przykład kosztów: Przy przekazaniu mieszkania o wartości 1 mln zł w drodze testamentu, orientacyjna taksa notarialna wynosi 4770 zł + VAT, a sama opłata za sporządzenie testamentu to koszt od 50 zł do 200 zł.

Co wybrać? Krótkie podsumowanie

Wybór zależy od Twoich priorytetów: