Kluczowa różnica: Kiedy bliscy otrzymają majątek?
To najważniejszy punkt, który musisz rozważyć:
- Darowizna: Przekazanie majątku następuje natychmiast, w chwili dokonania umowy za życia darczyńcy.
- Testament: To oświadczenie woli, które wywołuje skutki dopiero po śmierci osoby, która je sporządziła (testatora).
Czy można zmienić zdanie?
Jeśli obawiasz się, że w przyszłości będziesz chciał wycofać się z decyzji, pamiętaj:
- Testament można odwołać lub zmienić w każdej chwili. Daje on testatorowi pełną swobodę działania aż do śmierci.
- Umowę darowizny cofnąć jest bardzo trudno. Wymaga to spełnienia konkretnych, surowych warunków prawnych.
Warunki i polecenia: Możesz stawiać wymogi
Testament daje unikalną możliwość przekazania majątku pod pewnymi warunkami. Możesz zapisać, że spadkobierca otrzyma dom lub udziały w firmie dopiero po:
- ukończeniu studiów,
- upływie określonego czasu,
- zrezygnowaniu z konkretnej działalności.
Przedmiotem przekazania mogą być nie tylko nieruchomości i ruchomości, ale również prawa, np. całe przedsiębiorstwo.
Ile to kosztuje u notariusza?
Jeśli przedmiotem przekazania jest nieruchomość, w obu przypadkach niezbędna jest wizyta u notariusza i sporządzenie aktu notarialnego.
Koszty, na które musisz się przygotować:
- Taksa notarialna: uzależniona od wartości rynkowej majątku.
- Podatek VAT od taksy.
- Opłata za wypisy aktu oraz ewentualne opłaty sądowe (np. wpis do księgi wieczystej).
Przykład kosztów: Przy przekazaniu mieszkania o wartości 1 mln zł w drodze testamentu, orientacyjna taksa notarialna wynosi 4770 zł + VAT, a sama opłata za sporządzenie testamentu to koszt od 50 zł do 200 zł.
Co wybrać? Krótkie podsumowanie
Wybór zależy od Twoich priorytetów:
- Wybierz darowiznę, jeśli chcesz natychmiast uregulować sprawy majątkowe i nie potrzebujesz zachowywać kontroli nad przedmiotem darowizny.
- Wybierz testament, jeśli chcesz korzystać ze swojego majątku do końca życia, mieć możliwość zmiany decyzji lub postawić spadkobiercom dodatkowe warunki.
