Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, który zakłada możliwość uznania za kwalifikowalne wydatków poniesionych na realizację zadania w konkursach na rok 2026 ogłoszonych w roku 2025. Chodzi o konkursy na przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwości.

Problem z płynnością finansowania podmiotów, które korzystają ze środków z Funduszu Sprawiedliwości, pojawił się po tym, jak resort sprawiedliwości przedłużył termin rozstrzygnięcia konkursu na przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwości do końca stycznia. Umowy z organizacjami kończyły się jednak w grudniu.

Brak środków dla Niebieskiej Linii

Jedną z organizacji, która miała nie otrzymać pieniędzy w styczniu, jest „Niebieska Linia IPZ” (Instytut Psychologii Zdrowia). „Informujemy, że od 1 stycznia 2026 r. wstrzymane zostanie wsparcie, którego udzielamy jako ośrodek pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Przyczyną obecnej sytuacji jest przedłużający się proces oceny wniosków konkursowych przez ministra sprawiedliwości – dysponenta Funduszu Sprawiedliwości – do 31 stycznia 2026 r. (z założenia wyniki miały być dostępne w pierwszej połowie grudnia tego roku)” – czytamy na Facebooku Niebieskiej Linii IPZ. Obecna umowa „Niebieskiej Linii IPZ” z Funduszem Sprawiedliwości wygasa 31 grudnia. Organizacja złożyła ofertę w trwającym właśnie konkursie.

Ministerstwo Sprawiedliwości z rozwiązaniem?

Ministerstwo sprawiedliwości w uzasadnieniu projektu rozporządzenia napisało, że przedmiotowa zmiana ma na celu uniknięcie sytuacji, w której w wyniku przedłużenia terminu oceny ofert w konkursach na rok 2026 przy jednoczesnym zakończeniu obowiązywania umów zawartych w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na lata 2022-2025, osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie oraz osoby im najbliższe, a także osoby pozbawione wolności, zwalniane z zakładów karnych lub aresztów śledczych oraz osoby im najbliższe, pozostałyby bez pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

„Wprowadzana zmiana ma na celu zapewnienie ciągłości pomocy świadczonej przez organizacje pozarządowe na rzecz osób pokrzywdzonych, a także na rzecz osób zwalnianych z zakładów karnych. Wobec faktu, że dotychczasowe umowy, zawarte z organizacjami pozarządowymi w ramach konkursów na realizację zadań związanych z pomocą osobom pokrzywdzonym, a także z pomocą osobom zwalnianym, zostaną zakończone z dniem 31 grudnia 2025 r., a zawarcie nowych umów planowane jest na I oraz II kwartał 2026 r., zachodzi konieczność zapewnienia ciągłości świadczonej tym osobom pomocy” – podał resort.