Wynika to z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 2 grudnia 2025 r., w sprawie C-492/23 Russmedia Digital i Inform Media Press. TSUE orzekł, że operator internetowej witryny handlowej ponosi odpowiedzialność za dane osobowe zawarte w ogłoszeniach publikowanych na jego platformie.

Chodzi o sprawę rumuńskiego serwisu ogłoszeniowego Russmedia Digital. Anonimowa osoba opublikowała na nim informację o kobiecie świadczącej usługi seksualne wraz z jej zdjęciami i numerem telefonu. Te dane opublikowano bez zgody kobiety, a na jej żądanie serwis usunął ogłoszenie. Niestety, informacje zostały jednak powielone na innych stronach internetowych. Ostatecznie sprawa trafiła do TSUE, o co wystąpił sąd apelacyjny, do którego pokrzywdzona zwróciła się, kiedy sąd drugiej instancji odmówił jej odszkodowania.

TSUE orzekł, że przepisy powinny być interpretowane tak, aby były podstawą wdrożenia przez administratora odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które jeszcze przed opublikowaniem umożliwią identyfikację ogłoszeń zawierających dane szczególnych kategorii (np. o poglądach, seksualności czy dotyczących zdrowia).

„Jeżeli ogłoszenie lub reklama zawiera takie dane, to operator takiej strony musi zweryfikować, czy są to dane reklamodawcy lub ogłoszeniodawcy. Jeśli nie, to osoba zamieszczająca treść z danymi innej osoby musi wykazać, że dysponuje jej zgodą. W przypadku, gdy oba te warunki nie są spełnione, to operator takiej strony powinien uniemożliwić publikację takiego ogłoszenia czy reklamy” – tłumaczy UODO.

TSUE, badając sprawę, stwierdził, że nie tylko reklamodawca, ale i serwis ogłoszeniowy jest w tym przypadku administratorem danych. Wyjaśnił, że choć Russmedia Digital nie uczestniczyła w określeniu nieprawdziwej i krzywdzącej treści, to udostępniając użytkownikowi (będącemu reklamodawcą) internetową platformę handlową, która posłużyła do opublikowania ogłoszenia, brała udział w określeniu celów i sposobów tego opublikowania. Dlatego zarówno operator, jak i użytkownik będący reklamodawcą są zobowiązani zapewnić przestrzeganie obowiązków wynikających z przepisów RODO.

UODO: właściciele mediów społecznościowych odpowiadają za "celeb bait"

UODO zwraca uwagę na zjawisko tzw. „celeb bait” - wykorzystywania danych, w tym wizerunku, znanych osób do generowania fałszywych reklam. Teraz właściciele mediów społecznościowych będą musieli zweryfikować, czy publikujący taką treść ma zgodę osoby (której dane ujawnia) na przetwarzanie jej danych w taki sposób. Jeżeli nie, to publikacja jest niedopuszczalna.