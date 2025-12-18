Prok. Krzysztof Schwartz ustępuje miejsca Gajewskiemu

Dotychczas kierownikiem zespołu był prok. Krzysztof Schwartz, a zespół liczył siedmiu prokuratorów.

W komunikacie opublikowanym na stronie Prokuratury Krajowej, rzeczniczka Prokuratora Generalnego dodała, że decyzja o zmniejszeniu liczby prokuratorów prowadzących postępowanie w sprawie katastrofy smoleńskiej jest uzasadniona obecnym etapem tego postępowania, który „nie wymaga dalszego zaangażowania dotychczasowej liczby prokuratorów”.

Zespół Śledczy nr 1 Prokuratury Krajowej został powołany w marcu 2016 r. zarządzeniem ówczesnego prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Jak w czwartkowym komunikacie przypomniała prok. Adamiak, zarządzenie to było na przestrzeni lat kilkukrotnie zmieniane – w szczególności w zakresie liczby członków zespołu, składu osobowego prokuratorów uczestniczących w jego pracach czy też osób pełniących funkcję kierownika zespołu.

Prok. Adamiak poinformowała, że prokurator generalny Waldemar Żurek odbył rozmowę z prokuratorami zespołu i zobowiązał kierownika zespołu do przedłożenia pisemnego sprawozdania z informacjami o przebiegu postępowania w sprawie katastrofy smoleńskiej, aktualnym etapie tego postępowania oraz zaplanowanych czynnościach procesowych.

Nowi kierownicy gwarantują ciągłość śledztwa

O dokonaniu zmian w kierownictwie zespołu oraz odwołaniu czterech prokuratorów wchodzących w jego skład Prokurator Generalny zadecydował w związku z tym – jak czytamy – po ocenie informacji otrzymanych w czasie tego bezpośredniego spotkania i w pisemnym sprawozdaniu, a także po analizie aktualnego etapu tego śledztwa.

„Zgodnie z tą decyzją, z dniem 29 grudnia 2025 r. na funkcję kierownika zespołu powołany został prokurator Prokuratury Krajowej Jerzy Gajewski, natomiast na zastępcę kierownika zespołu prokurator PK Robert Bednarczyk. Obaj prokuratorzy uczestniczyli uprzednio w pracach zespołu, odpowiednio przez okres około dwóch lat i około czterech lat, od momentu jego powstania” – podała rzeczniczka PG.

Cel zmian kadrowych w sprawie katastrofy smoleńskiej

Jak dodała prok. Adamiak „jednocześnie (...) z dniem 31 marca 2026 r. odwołano czterech prokuratorów wchodzących w skład zespołu, delegowanych do jego prac z innych jednostek organizacyjnych prokuratury”.

Podkreśliła, że prok. Schwartz pozostaje w składzie zespołu, a zmiana kierownictwa ma na celu „zapewnienie sprawnej i kompleksowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, podjęcie decyzji co do ewentualnej konieczności jego uzupełnienia oraz wydanie rozstrzygnięcia kończącego postępowanie”.

„Powołanie na stanowiska kierownicze prokuratorów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracach zespołu gwarantuje ciągłość postępowania, rzetelność jego prowadzenia oraz prawidłowość podejmowanych decyzji merytorycznych” - podkreśliła rzeczniczka prasowa PG.

Ponad 15 lat temu w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r. zginęli wszyscy pasażerowie i członkowie załogi polskiego Tu-154 - 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria Kaczyńska. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

Polskie śledztwo w sprawie tej tragedii - jedno z największych i najdłuższych w historii polskiej prokuratury - zostało wszczęte jeszcze w dniu katastrofy postanowieniem ówczesnej Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie. W 2016 r. zostało przekazane do dalszego prowadzenia Zespołowi Śledczemu nr 1 w Prokuraturze Krajowej.(PAP)