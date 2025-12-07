Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem w 2026 roku

W 2026 roku kontakty z dzieckiem nadal będą regulowane przede wszystkim przez:

ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809),

ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49),

orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.

Kontakty z dzieckiem obejmują m.in.:

spotkania,

zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,

rozmowy telefoniczne, komunikatory, wiadomości,

kontakty online.

Sąd w 2026 roku - tak jak obecnie - kierować się będzie dobrem dziecka i jego prawem do wychowania przez oboje rodziców.

Jak sądy ustalają kontakty - aktualna praktyka orzecznicza

Choć brak nowych, szczegółowych przepisów, orzecznictwo sądów z ostatnich lat wypracowało konkretne standardy. Najważniejsze tendencje to:

1. Stabilność i przewidywalność

Sądy preferują precyzyjne harmonogramy, wskazujące:

dni tygodnia,

godziny odbioru i odwiezienia,

miejsce przekazania dziecka.

2. Stopniowanie kontaktów przy konflikcie

W sprawach konfliktowych typowy jest model:

pierwsze kontakty z drugim rodzicem - bez noclegów,

po 1-3 miesiącach - weekendy,

później - ferie, wakacje, święta.

3. Rozszerzanie kontaktów online

W orzeczeniach sądy uwzględniają:

telefon,

wideorozmowy (np. dwa razy w tygodniu),

dodatkowy kontakt w ważnych dniach (urodziny, święta).

4. Priorytet dla współpracy rodziców

Jeśli rodzice potrafią współpracować, sąd częściej:

zatwierdza szersze kontakty,

dopuszcza modyfikację ustaleń za porozumieniem stron,

nie reguluje szczegółowo każdego elementu.

Modele kontaktów najczęściej stosowane przez sądy

Poniżej przedstawiono trzy modele spotykane w orzecznictwie w całym kraju.

Model 1: Kontakty weekendowe i w tygodniu (najbardziej typowy)

co drugi weekend od piątku do niedzieli,

jedno popołudnie w tygodniu,

połowa wakacji i ferii,

naprzemiennie święta.

Model 2: Rozszerzone kontakty (przy dobrej współpracy)

kontakt w każdy weekend,

dwa dni w tygodniu,

3-4 tygodnie wakacji,

elastyczne uzgodnienia między rodzicami.

Model 3: Kontakty stopniowane (gdy istnieje konflikt)

przez pierwsze 4-8 tygodni kontakty bez noclegów,

potem weekendy z noclegiem,

później ferie i wakacje.

Opieka naprzemienna - kiedy sąd ją uwzględnia?

W 2026 roku sądy - zgodnie z dotychczasową praktyką - nie będą narzucać opieki naprzemiennej bez zgody obojga rodziców, jednak dopuszczają ją, gdy spełnione są warunki:

dziecko dobrze funkcjonuje w obu domach,

rodzice mieszkają stosunkowo blisko siebie,

współpraca jest stabilna,

porozumienie rodzicielskie jest realistyczne.

W orzeczeniach z lat 2022-2025 sądy wielokrotnie podkreślały, że model naprzemienny nie może być narzędziem walki, lecz ma służyć dziecku.

Co zawrzeć we wniosku o ustalenie kontaktów? - instrukcja

Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać:

1. Precyzyjny harmonogram

Należy wskazać konkretne dni i godziny:

piątek 17:00 - niedziela 18:00,

każda środa 16:00-19:00 itd.

2. Sposób przekazywania dziecka

Na przykład:

odbiór i odwiezienie przez rodzica uprawnionego,

odbiór ze szkoły,

przekazanie pod klatką budynku.

3. Kontakty online

Należy określić:

dni,

godziny,

czas trwania rozmów.

4. Kontakty w święta i wakacje

Sądy preferują:

podział świąt naprzemiennie,

równy podział wakacji i ferii.

5. Uzasadnienie

W uzasadnieniu warto opisać:

dotychczasową relację z dzieckiem,

możliwości lokalowe,

gotowość do współpracy.

Przykładowy harmonogram kontaktów z dzieckiem (wzór)

Co drugi weekend: od piątku 17:00 do niedzieli 18:00.

Każdy wtorek: 16:00-19:00.

Wakacje letnie: pierwsza połowa lipca oraz druga połowa sierpnia.

Ferie zimowe: pierwszy tydzień parzystych lat.

Święta: Boże Narodzenie - lata parzyste; Wielkanoc - lata nieparzyste.

Kontakty online: wtorek i czwartek o godzinie 19:00 przez 20 minut.

Najczęstsze problemy i stanowisko sądów

Brak współpracy - sąd może:

ograniczyć kontakty do miejsca zamieszkania dziecka,

wprowadzić miejsce kontaktów w obecności kuratora.

Utrudnianie kontaktów przez jednego z rodziców - możliwe są:

grzywny,

zmiana orzeczenia,

egzekucja kontaktów.

Przeprowadzka jednego z rodziców - sądy wymagają:

dostosowania harmonogramu,

ustaleń dotyczących transportu,

większej przewidywalności kontaktów.

Podsumowanie

W 2026 roku zasady ustalania kontaktów pozostaną stabilne, ale kluczowe znaczenie będą miały aktualne standardy orzecznicze: precyzyjne harmonogramy, współpraca rodziców i dobro dziecka. Im bardziej konkretny i realistyczny wniosek, tym większa szansa na jego uwzględnienie.

FAQ

Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?

Najlepiej przedstawić sądowi szczegółowy harmonogram obejmujący weekendy, dni powszednie, wakacje i kontakty online.

Czy sąd może odmówić kontaktów z dzieckiem?

Tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia dobra dziecka — bardzo rzadko.

Czy opieka naprzemienna jest możliwa bez zgody obojga rodziców?

W praktyce - nie. Sądy stosują ten model głównie za porozumieniem stron.

Czy kontakty online są obowiązkowe?

Nie, ale są często uwzględniane jako uzupełnienie kontaktów osobistych.

Źródła:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49)

Orzecznictwo Sądu Najwyższego (m.in. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 87/22, uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 października 2025 r., sygn. akt III CZP 20/25)