- Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem w 2026 roku
- Jak sądy ustalają kontakty - aktualna praktyka orzecznicza
- Modele kontaktów najczęściej stosowane przez sądy
- Opieka naprzemienna - kiedy sąd ją uwzględnia?
- Co zawrzeć we wniosku o ustalenie kontaktów? - instrukcja
- Przykładowy harmonogram kontaktów z dzieckiem (wzór)
- Najczęstsze problemy i stanowisko sądów
- Podsumowanie
- FAQ
Podstawy prawne kontaktów z dzieckiem w 2026 roku
W 2026 roku kontakty z dzieckiem nadal będą regulowane przede wszystkim przez:
- ustawę z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809),
- ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49),
- orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów apelacyjnych.
Kontakty z dzieckiem obejmują m.in.:
- spotkania,
- zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu,
- rozmowy telefoniczne, komunikatory, wiadomości,
- kontakty online.
Sąd w 2026 roku - tak jak obecnie - kierować się będzie dobrem dziecka i jego prawem do wychowania przez oboje rodziców.
Jak sądy ustalają kontakty - aktualna praktyka orzecznicza
Choć brak nowych, szczegółowych przepisów, orzecznictwo sądów z ostatnich lat wypracowało konkretne standardy. Najważniejsze tendencje to:
1. Stabilność i przewidywalność
Sądy preferują precyzyjne harmonogramy, wskazujące:
- dni tygodnia,
- godziny odbioru i odwiezienia,
- miejsce przekazania dziecka.
2. Stopniowanie kontaktów przy konflikcie
W sprawach konfliktowych typowy jest model:
- pierwsze kontakty z drugim rodzicem - bez noclegów,
- po 1-3 miesiącach - weekendy,
- później - ferie, wakacje, święta.
3. Rozszerzanie kontaktów online
W orzeczeniach sądy uwzględniają:
- telefon,
- wideorozmowy (np. dwa razy w tygodniu),
- dodatkowy kontakt w ważnych dniach (urodziny, święta).
4. Priorytet dla współpracy rodziców
Jeśli rodzice potrafią współpracować, sąd częściej:
- zatwierdza szersze kontakty,
- dopuszcza modyfikację ustaleń za porozumieniem stron,
- nie reguluje szczegółowo każdego elementu.
Modele kontaktów najczęściej stosowane przez sądy
Poniżej przedstawiono trzy modele spotykane w orzecznictwie w całym kraju.
Model 1: Kontakty weekendowe i w tygodniu (najbardziej typowy)
- co drugi weekend od piątku do niedzieli,
- jedno popołudnie w tygodniu,
- połowa wakacji i ferii,
- naprzemiennie święta.
Model 2: Rozszerzone kontakty (przy dobrej współpracy)
- kontakt w każdy weekend,
- dwa dni w tygodniu,
- 3-4 tygodnie wakacji,
- elastyczne uzgodnienia między rodzicami.
Model 3: Kontakty stopniowane (gdy istnieje konflikt)
- przez pierwsze 4-8 tygodni kontakty bez noclegów,
- potem weekendy z noclegiem,
- później ferie i wakacje.
Opieka naprzemienna - kiedy sąd ją uwzględnia?
W 2026 roku sądy - zgodnie z dotychczasową praktyką - nie będą narzucać opieki naprzemiennej bez zgody obojga rodziców, jednak dopuszczają ją, gdy spełnione są warunki:
- dziecko dobrze funkcjonuje w obu domach,
- rodzice mieszkają stosunkowo blisko siebie,
- współpraca jest stabilna,
- porozumienie rodzicielskie jest realistyczne.
W orzeczeniach z lat 2022-2025 sądy wielokrotnie podkreślały, że model naprzemienny nie może być narzędziem walki, lecz ma służyć dziecku.
Co zawrzeć we wniosku o ustalenie kontaktów? - instrukcja
Prawidłowo sformułowany wniosek powinien zawierać:
1. Precyzyjny harmonogram
- Należy wskazać konkretne dni i godziny:
- piątek 17:00 - niedziela 18:00,
- każda środa 16:00-19:00 itd.
2. Sposób przekazywania dziecka
Na przykład:
- odbiór i odwiezienie przez rodzica uprawnionego,
- odbiór ze szkoły,
- przekazanie pod klatką budynku.
3. Kontakty online
Należy określić:
- dni,
- godziny,
- czas trwania rozmów.
4. Kontakty w święta i wakacje
Sądy preferują:
- podział świąt naprzemiennie,
- równy podział wakacji i ferii.
5. Uzasadnienie
W uzasadnieniu warto opisać:
- dotychczasową relację z dzieckiem,
- możliwości lokalowe,
- gotowość do współpracy.
Przykładowy harmonogram kontaktów z dzieckiem (wzór)
Co drugi weekend: od piątku 17:00 do niedzieli 18:00.
Każdy wtorek: 16:00-19:00.
Wakacje letnie: pierwsza połowa lipca oraz druga połowa sierpnia.
Ferie zimowe: pierwszy tydzień parzystych lat.
Święta: Boże Narodzenie - lata parzyste; Wielkanoc - lata nieparzyste.
Kontakty online: wtorek i czwartek o godzinie 19:00 przez 20 minut.
Najczęstsze problemy i stanowisko sądów
Brak współpracy - sąd może:
- ograniczyć kontakty do miejsca zamieszkania dziecka,
- wprowadzić miejsce kontaktów w obecności kuratora.
Utrudnianie kontaktów przez jednego z rodziców - możliwe są:
- grzywny,
- zmiana orzeczenia,
- egzekucja kontaktów.
Przeprowadzka jednego z rodziców - sądy wymagają:
- dostosowania harmonogramu,
- ustaleń dotyczących transportu,
- większej przewidywalności kontaktów.
Podsumowanie
W 2026 roku zasady ustalania kontaktów pozostaną stabilne, ale kluczowe znaczenie będą miały aktualne standardy orzecznicze: precyzyjne harmonogramy, współpraca rodziców i dobro dziecka. Im bardziej konkretny i realistyczny wniosek, tym większa szansa na jego uwzględnienie.
FAQ
Jak ustalić kontakty z dzieckiem po rozwodzie?
Najlepiej przedstawić sądowi szczegółowy harmonogram obejmujący weekendy, dni powszednie, wakacje i kontakty online.
Czy sąd może odmówić kontaktów z dzieckiem?
Tylko w wyjątkowych sytuacjach zagrożenia dobra dziecka — bardzo rzadko.
Czy opieka naprzemienna jest możliwa bez zgody obojga rodziców?
W praktyce - nie. Sądy stosują ten model głównie za porozumieniem stron.
Czy kontakty online są obowiązkowe?
Nie, ale są często uwzględniane jako uzupełnienie kontaktów osobistych.
Źródła:
Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2809)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 49)
Orzecznictwo Sądu Najwyższego (m.in. uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 28 kwietnia 2022 r., sygn. akt III CZP 87/22, uchwała Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 3 października 2025 r., sygn. akt III CZP 20/25)
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję