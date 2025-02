Polityka półprzewodnikowa ma być odpowiedzią Ministerstwa Cyfryzacji na wycofanie przez Intela inwestycji w Polsce. - Jednym z celów polityki będzie zachęcenie trzech skalowanych inwestorów do roku 2030 – mówi wiceminister cyfryzacji.

- Nie mamy żadnego nowego komunikatu ze strony firmy Intel – przyznał minister Dariusz Standerski w czasie rozmowy podczas EEC Trends. Przypomnijmy: firma miała zbudować w Polsce zakład testowania i montażu półprzewodników. Polska miała udzielić firmie 1,5 mld dol. pomocy publicznej. 16 września strona amerykańska poinformowała jednak polskie władze, że wstrzymuje swoje plany inwestycyjne. Chodziło o pogarszającą się sytuację firmy – stanąć miała też inwestycja w niemieckim Magdeburgu. W grudniu Intel wysłał na emeryturę Pata Gelsigera – general menagera, który negocjował nowe lokalizację m.in. z polskim rządem.

Nauczka po Intelu

Po tym, jak okazało się, że inwestycja nie będzie realizowana, Ministerstwo Cyfryzacji zapowiedziało, że będzie pracować nad polityką półprzewodnikową. Miała ona wyznaczać cele dla sektora tak, by na jej podstawie ściągnąć do Polski więcej inwestorów. - Firmy pytają: a macie coś wokół tej jednej działki w Polsce? Ktoś tam pracuje? Ktoś rozwija kompetencje? I w polityce półprzewodnikowej odpowiemy: tak. Mamy taki ekosystem i będziemy go rozwijać – wyjaśniał Standerski.

- Nasza polityka półprzewodnikowa będzie pokazywała miejsca, w których dzisiaj jesteśmy silni – przekonywał w poniedziałek Standerski i dodał, że w Polsce to m.in. fotonika. - Dzisiaj na rynku półprzewodników mamy 20 firm zaangażowanych w łańcuch oraz 200 firm, które z łańcuchem są mniej lub bardziej związane. To jest bardzo dobry początek – zapewniał.

Półprzewodniki - cel: trzech inwestorów

Jak przyznał wiceminister, jednym z celów dokumentu ma być zachęcenie trzech skalowanych inwestorów do roku 2030. - Ale cele będą również inne, np. w zakresie uruchomienia linii produkcyjnej na nasze ważne strategiczne potrzeby. Bo o tym też jest suwerenność cyfrowa i od tego powinniśmy ją zaczynać, żeby hardware był zupełnie nasz – przekonywał Standerski.

Zwrócił również uwagę na duży potencjał w już istniejących jednostkach naukowych. - Mamy takich liderów jak CeZaMat, których należy wesprzeć, aby osiągnąć tę podstawową niezależność w tych kilku strategicznych punktach – mówił.

Jak wcześniej informowało MC, polityka ma opierać się na doświadczeniach, które urzędnicy zebrali podczas procesu prenotyfikacji pomocy publicznej z Komisją Europejską. Jak zapewnił Dariusz Standerski, polityka półprzewodnikowa ma zostać przez MC opublikowana w "najbliższych dniach".