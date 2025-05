Poniedziałkowe wydanie DGP daliśmy do przeczytania AI. Przyznamy, że omówiła nie najłatwiejsze teksty z tego wydania. Sztuczna inteligencja zwróciła uwagę m.in. na to, że:

hasło odrzucenia Zielonego Ładu w polskiej kampanii do wyborów prezydenckich to „ ważny wątek europejski” i że może być wykorzystywany do dezinformacji

news DGP o zmianie w przepisach o zamówieniach publicznych warto przeczytać by "poznać ryzyka i wąskie cywilnoprawne furtki"

a za najważniejszy tekst dla samorządowców uznała projekt umowy o najmie senioralnym.

I chociaż wiemy, że to tylko AI i że nie ma emocji, to jednak wrażenie robi intonacja głosów przy omawianiu pomysłów na życie społeczno- gospodarcze w Polsce. Zresztą sami posłuchajcie.

Oryginalne teksty z dzisiejszego wydania znajdziecie tutaj:

Firmy z Turcji i Chin bez prawa do odwołania. Znamy projekt przepisów o zamówieniach publicznych

Rząd szykuje najem senioralny. Będzie można zmienić swoje mieszkanie bez kryterium dochodowego

Wybory prezydenckie 2025. Zielony Ład stał się chłopcem do bicia

Po więcej informacji zapraszamy codziennie na gazetaprawna.pl. Jesteśmy ciekawi co sądzicie o omówieniu AI i czy macie pomysł co podsunąć jej do przeczytania następnym razem. Czekamy na wasze wrażenia pod mailem dgp@infor.pl