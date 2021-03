– Choć nigdy żaden kraj nie przyzna się oficjalnie do wspierania ataków hakerskich, wiadomo, że te największe i wymierzone w instytucje innych państw rzadko są wynikiem indywidualnych działań. Co więcej, zachowania Chin i Stanów Zjednoczonych wskazują, iż obie strony akceptują, że ich aktywność na rzecz cyberbezpieczeństwa nie ogranicza się tylko do ochrony, lecz także do działań ofensywnych prowadzących do zwiększania swojej strefy wpływów, co stało się również elementem oficjalnych strategicznych dokumentów – ocenia Bartosz Paszcza, ekspert ds. nowych technologii Klubu Jagiellońskiego.