Jak wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny, w 2023 r. tylko 12,7 proc. rodzin w naszym kraju mieszkało w wynajmowanym lokalu. To znacznie mniej niż średnia dla UE. Wpływ na to ma m.in. niewielka dostępność lokali do zamieszkania tymczasowego – szacuje się, że w całej bazie zasobów mieszkaniowych jedynie ok. 1,3 mln lokali to lokale przeznaczone na wynajem.

Mimo to najem mieszkań staje się zauważalnym źródłem wpływów podatkowych do budżetu państwa.

„Chociaż ze względu na zmiany formy opodatkowania najmu nie jesteśmy w stanie dokładnie określić dynamiki zmian w tym zakresie, to wiele wskazuje na to, że przychody podatkowe z najmu rosną” – zauważają autorzy analizy.

Jakie są stawki podatków przy wynajmie mieszkań?

Osoby wynajmujące mieszkania w ramach najmu prywatnego są zobowiązane do rozliczania się wyłącznie na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że podatek obliczany jest od całkowitego przychodu, bez możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodu, takich jak opłaty administracyjne czy koszty remontów.

Obecnie obowiązują dwie stawki podatku - 8,5 proc. dla przychodów do 100 tys. zł rocznie oraz 12,5 proc. od kwoty przekraczającej 100 tys. zł.

Natomiast w przypadku małżonków, którzy wspólnie wynajmują nieruchomość, limit przychodu opodatkowanego stawką 8,5 proc. zwiększa się do 200 tys. zł.

Deklarowane przychody z najmu mieszkań wzrosły do 33 mld zł

Z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że w 2023 r. łączny przychód z wynajmu ujęty w deklaracjach podatkowych Polaków wynosił 33,3 mld PLN. Stanowi to 0,009 proc. PKB Polski. Jeszcze 10 lat wcześniej przychody z wynajmu stanowiły 0,006 proc. polskiego PKB.

Tylko w latach 2019-2023 przychody z najmu prawie się podwoiły – wzrosły z 18 mld zł do 33 mld zł. Biorąc pod uwagę stawki podatkowe - jak pisze w raporcie PIE - w 2023 r. łączne wpływy do budżetu z tego tytułu wyniosły 2,76 mld zł.

Na kwotę 2,76 mld zł złożyły się podatki od 1,1 mln osób wynajmujących w 2023 r. swoje lokale.

Coraz więcej Polaków osiąga przychody z wynajmu mieszkań

Liczba Polaków deklarujących w zeznaniach podatkowych przychody z tytułu wynajmu mieszkań rośnie konsekwentnie od 2014 r. – wtedy z wynajmu rozliczało się nieco ponad 500 tys. podatników. Oznacza to, że w ciągu dekady liczba podmiotów deklarujących przychody z wynajmu podwoiła się.

„Pomimo rosnącej liczby zeznań podatkowych dotyczących przychodów z wynajmu, trudno jednoznacznie określić, w jakim stopniu wzrost ten jest wynikiem rozwoju rynku mieszkań na wynajem” – wskazują ekonomiście PIE.

„Istnieje prawdopodobieństwo, że część nowych zeznań pochodzi od osób, które wynajmowały mieszkania od dłuższego czasu, ale dopiero niedawno zaczęły rozliczać się z dochodów i wyszły tym samym z tzw. szarej strefy” - dodają.