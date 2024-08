Zamiana działek w różnych Rodzinnych Ogrodach Działkowych (ROD) jest możliwa i staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem wśród działkowców. Proces może wydawać się skomplikowany, dlatego przedstawiamy szczegółowy przewodnik, co należy wykonać "krok po kroku".

Krok 1. Umowa zamiany praw do działek

Pierwszym krokiem w procesie zamiany działek będzie sporządzenie umowy zamiany praw do działek. Działkowcy, którzy chcą dokonać zamiany, muszą wzajemnie przenieść prawa do swoich działek na mocy takiej właśnie umowy. Ta powinna być sporządzona w formie pisemnej i dokładnie opisywać przedmiot zamiany.

Zamiana rodzinnych działek w ROD, choć wymaga spełnienia określonych formalności, jest procesem dostępnym dla każdego działkowca. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu i skorzystaniu z dostępnych narzędzi, można przeprowadzić operację sprawnie, ciesząc się nową działką w zupełnie innym ROD, w innej części kraju.

Krok 2. Notarialne poświadczenie

Kolejnym etapem jest udanie się do notariusza, który na umowie zamiany poświadczy podpisy obu stron. Notarialne poświadczenie jest niezbędne, aby umowa była ważna i mogła zostać zatwierdzona przez zarządy ROD.

Krok 3. Wnioski do zarządów ROD

Po podpisaniu umowy zamiany praw do działek, działkowcy muszą złożyć wnioski o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki do zarządów ROD, odpowiedzialnych za działki objęte zamianą. Wnioski można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub skorzystać z usług firmy kurierskiej.

Krok 4. Decyzja zarządów

Zarządy ROD, po otrzymaniu wniosków, podejmują decyzje w formie uchwał dotyczących zatwierdzenia lub odmowy przeniesienia praw do działek. Każdy zarząd wydaje osobną uchwałę, którą następnie doręcza obu stronom umowy. Przeniesienie praw do nowych działek staje się skuteczne z dniem zatwierdzenia przez ostatni z zarządów. Co ważne - w przypadku odmowy przez choćby jeden zarząd, zamiana działek nie dochodzi do skutku.

Po skutecznej zamianie działek, działkowcy są zobowiązani do uiszczenia opłat ogrodowych na rzecz nowych ROD, zgodnie z przepisami statutu PZD. Dodatkowo, w przypadku zamiany działek między osobami niespokrewnionymi, należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, chyba że ustawa przewiduje zwolnienia.

Krok 6. Przekazanie deklaracji członkowskich

Działkowcy, którzy dokonali zamiany działek, nie tracą członkostwa w PZD i nie muszą składać nowych deklaracji członkowskich. Jednak zarządy ROD, które dotychczas posiadały deklaracje członkowskie, powinny je przekazać do nowych zarządów ROD, niezwłocznie po zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki.

Krok 7. Szkolenie dla nowych działkowców

Działkowcy, którzy dokonali zamiany działek, są zwolnieni z obowiązku udziału w szkoleniu organizowanym dla nowych działkowców, co jest dodatkowym ułatwieniem.

Wzory Dokumentów i Dalsze Kroki

Dla ułatwienia procesu zamiany działek, na stronie internetowej PZD dostępne są wzory wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym umowy zamiany działek, wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, uchwał zarządów ROD oraz oświadczeń o zatwierdzeniu przeniesienia praw do działki.

Źródło PZD