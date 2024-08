Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało projekt, dzięki któremu zostanie stworzony Portal Danych o Obrocie Mieszkań (w skrócie Portal DOM). Ma on się przyczynić do zwiększenia przejrzystości rynku nieruchomości mieszkaniowych poprzez m.in. udostępnianie statystyk cen transakcyjnych.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów przedstawiono projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw.

Portal DOM

Celem wspomnianej ustawy ma być utworzenie Portalu DOM, w którym będą gromadzone bieżące dane i informacje o transakcjach na rynku mieszkaniowym.

"Umożliwiając powszechny dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w Polsce, pozwoli osobom szukającym mieszkania na porównywanie ofert rynkowych z realnymi cenami transakcyjnymi na rynku lokalnym, a w konsekwencji ułatwi podejmowanie decyzji zakupowych. Projektowane źródło informacji o transakcjach na rynku mieszkaniowym będzie również pomocne dla podmiotów gospodarczych, w tym deweloperów, ponieważ ułatwi im racjonalne planowanie i parametryzowanie inwestycji mieszkaniowych" - czytamy w informacji o rozwiązaniach zawartych w projekcie.

Portal DOM będzie prowadzony w oparciu o następujące źródła:

dane z rynku pierwotnego dotyczące umów w zakresie mieszkań i domów jednorodzinnych objętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych obowiązanych do zgłaszania danych do Ewidencji Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,

dane z rynku pierwotnego dotyczące umów sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych nieobjętych obowiązkiem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego, pozyskiwane od podmiotów profesjonalnych nieobjętych obowiązkiem zgłaszania danych do Ewidencji,

dane z rynku pierwotnego i wtórnego przekazywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w oparciu o informacje wynikające z aktów notarialnych zgłaszanych przez notariuszy.

Jak podano na stronie Rady Ministrów, planowany termin przyjęcia projektu to IV kwartał 2024 roku.

Portal Cen Mieszkań - niespełniona obietnica Prawa i Sprawiedliwości

Przypomnijmy: w lipcu 2023 roku Waldemar Buda zapowiedział utworzenie analogicznego Portalu Cen Mieszkań, dzięki któremu miał powstać dostępna strona, gdzie miały pojawić się statystyki dotyczące cen transakcyjnych mieszkań i domów jednorodzinnych w różnych regionach kraju.

– Portal Cen Mieszkań to kolejny element naszych działań uzdrawiających rynek mieszkaniowy. Chcemy skończyć z brakiem transparentności na rynku nieruchomości. Każda osoba zainteresowana kupnem mieszania lub domu będzie miała dostęp do danych statystycznych o cenach transakcyjnych na rynku mieszkaniowym. Mówimy zarówno o rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Dostęp do wiarygodnej i aktualnej informacji z rynku to większa przejrzystość cen, ułatwienie w podejmowaniu decyzji zakupowych oraz ochrona przed działaniami spekulacyjnymi – informował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.