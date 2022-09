A skoro w przepisach dekretu warszawskiego nie ma norm materialno prawnych, które przyznawałyby prawo do nabywania roszczeń osobom trzecim, to oznacza to, że urzędnicy nie mieli możliwości, aby przyznać prawo do gruntu. To najważniejszy wniosek z opublikowanego właśnie uzasadnienia do jednego z wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 2034/20), które zapadły w poniedziałek. Wszystkie odnosiły się do kwestii ważności decyzji reprywatyzacyjnych.