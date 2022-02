Nowa wersja projektu nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i innych ustaw, do której dotarł DGP, dość znacząco różni się od pierwowzoru. Jak informowaliśmy w styczniu, resort rozwoju (który odpowiada za przygotowanie regulacji) zrezygnował m.in. z wprowadzenia możliwości głosowania poza posiedzeniem walnego zgromadzenia. To wynik wysłuchania głosu spółdzielców i wątpliwości zgłaszanych w trakcie opiniowania. Jak się jednak teraz okazuje, w projekcie znalazły się także inne zmiany , które potencjalnie mogą przyczynić się do ograniczenia jawności w spółdzielniach.