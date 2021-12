Przypomina, że w siedmiu największych miastach w Polsce od kilku lat przeciętne wynagrodzenie umożliwia zakup coraz mniejszego mieszkania (dane NBP). Na przykład dwa–trzy lata temu w Łodzi za przeciętne wynagrodzenie można było kupić 1 mkw. powierzchni mieszkania, a pod koniec ubiegłego roku było to tylko ok. 0,85 mkw.

Szef HRE Think Tank Michał Cebula uważa, że otoczenie rynku mieszkaniowego sprzyja stopniowemu uspokojeniu sytuacji. – Wiele wskazuje na to, że w trakcie 2022 r. mieszkania powinny zacząć drożeć w wolniejszym tempie – wskazuje.

Potwierdza to Konrad Płochocki: – Dziś największym wyzwaniem jest dostępność gruntów. Na przykład w Warszawie średnia wartość gruntu w cenie 1 mkw. wzrosła przeszło dwukrotnie w ciągu ostatnich trzech lat i z niepokojem czekamy na dane za 2021 r. Spodziewamy się, że w perspektywie od 2018 r. do końca tego roku będziemy mieli do czynienia z potrojeniem średniej wartości gruntu w cenie 1 mkw.. Jak zaznacza, „oczywiście przekłada się to na rosnące ceny mieszkań”.