– Mieszkań na wynajem w rękach funduszy jest dopiero 6,1 tys. – czyli ok. 2 proc. nowych zasobów mieszkaniowych. W fazie budowy i przygotowania mają niecałe 25 tys. mieszkań, które trafią do wynajmu w ciągu trzech–czterech lat. To znikoma część rynku – mówi Emil Górecki z Echo Investment w reakcji na naszą niedawną publikację „Kowalski konkuruje o mieszkanie z funduszami” (DGP nr 235/2021).

Wspólną inwestycją Echo Investment oraz globalnego funduszu inwestycyjnego jest Resi4Rent, czyli największa instytucja wynajmująca mieszkania w Polsce, która ma obecnie ponad 2,3 tys. gotowych i wynajmowanych lokali w abonamencie, a w budowie ponad 1,8 tys. lokali. Docelowo do 2025 r. będzie miała co najmniej 10 tys. lokali w sześciu największych polskich miastach – w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu.

Jak podaje dr Adam Czerniak ze Szkoły Głównej Handlowej, do końca 2023 r. liczba lokali w sektorze najmu instytucjonalnego może sięgnąć niemal 33 tys., podczas gdy obecnie jest to ok. 7,2 tys. Jak wylicza, w Warszawie w lipcu 2021 r. w sektorze PRS (Private Rented Sector) funkcjonowało prawie 2500 lokali – najwięcej w całym kraju. Zgodnie z przewidywaniami, w grudniu 2023 r. liczba ta wyniesie niemal 12 tys. Dla porównania mieszkańcy Wrocławia w lipcu 2021 r. mogli korzystać z oferty ponad 1 tys. lokali, a ich udział w całkowitym zasobie mieszkaniowym wynosił jedynie 0,3 proc., z wizją dojścia do 1,2 proc. w grudniu 2023 r.