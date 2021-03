By zminimalizować straty, sklepy postanowiły wydłużyć godziny działania w ostatnich dniach przed zamknięciem i przygotować się na pracę niestacjonarną. Przykładowo, placówki Leroy Merlin zarówno w czwartek, jak i piątek działały do godziny 22.00. Dodatkowo wprowadzono system szybkich dostaw na zamówienia telefoniczne i online. Podobnie było w usługach. W szwach pękały książki rezerwacji do fryzjerów – czego najdobitniejszym przykładem była awaria Booksy – aplikacji umożliwiającej rezerwowanie wizyt. Jak szacują jej właściciele, każdy dzień zamknięcia to dla branży kosmetycznej utrata prawie 130 mln zł przychodu.