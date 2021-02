Te TBS-y, które podejmą decyzję o zmianie nazwy – niezależnie od formy prawnej, w jakiej działają – powinny natomiast dokonać zmiany umowy (statutu) oraz zgłosić tę zmianę do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy przy tym pamiętać, że zmiana nazwy będzie skuteczna dopiero z chwilą zarejestrowania nowej (zmodyfikowanej) umowy w KRS, a nie w momencie podjęcia przez właściwy organ TBS uchwały w tym przedmiocie. Może to potrwać nawet kilka miesięcy. Trzeba też podkreślić, że po zmianie nazwy TBS będzie tym samym podmiotem prawnym. Oznacza to w szczególności, że nie będzie miał obowiązku aneksowania wcześniej zawartych umów . Jednak w praktyce zmiana nazwy przez podmiot, który od lat działa na danym rynku, będzie się wiązać z koniecznością technicznego dostosowania się do nowej sytuacji i poinformowania licznych instytucji oraz partnerów o przeprowadzonej zmianie. Czynności te TBS powinien rozpocząć niezwłocznie po rejestracji zmiany nazwy w Krajowym Rejestrze Sądowym.