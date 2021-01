Wystarczające dla przyznania rozszerzonej ochrony jest to, że umowa nie ma dla klienta dewelopera charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności na podstawie wpisu do CEIDG. W praktyce ochronie konsumenckiej podlega większość nabywających lokale użytkowe, którym dotychczas rozszerzona ochrona nie przysługiwała. Omawiane przepisy odsyłają co prawda do przedmiotu działalności ujawnionego w CEIDG, ale nie precyzują, w jakich przypadkach nabycie nieruchomości czy lokalu można traktować jako czynność o charakterze zawodowym.