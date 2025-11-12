Mały biznes, wielkie wyzwania: jak najmniejsze firmy w Polsce walczą o klientów?

Mikrofirmy, czyli przedsiębiorstwa zatrudniające do dziewięciu osób, stanowią ponad 95 proc. wszystkich firm działających w Polsce. To one są filarem gospodarki, jednak wielu z ich właścicieli wciąż traktuje marketing jako koszt, a nie inwestycję w rozwój.

Badanie NFG pokazuje, że niewielkie przedsiębiorstwa najczęściej prowadzą promocję bez długofalowej strategii, reagując doraźnie na zmiany w popycie czy pojawienie się konkurencji. Raport analizuje, jak często mikrofirmy się reklamują, jakimi kanałami, ile wydają na marketing i jak finansują te działania.

Reklama w internecie? Dla jednych konieczność, dla innych luksus

Właściciele najmniejszych firm chcą widzieć szybkie efekty. Nie mają czasu na długie kampanie wizerunkowe.

– O ile w dużych firmach marketing jest oczywistością, o tyle w mikrofirmach już niekoniecznie. Aż 38 procent mikroprzedsiębiorców deklaruje, że nie prowadzi żadnych działań reklamowych, a 62 procent robi to regularnie lub tylko od czasu do czasu – zauważa Emanuel Nowak, ekspert NFG i serwisu Fakturatka.pl.

Najmniejsze firmy w Polsce walczą o klientów w internecie: dlaczego część przedsiębiorców rezygnuje z reklamy?

22 proc. ma stałych klientów i nie widzi potrzeby rozwoju,

23 proc. twierdzi, że liczba zleceń jest wystarczająca,

prawie co piąta działa lokalnie i bazuje na rozpoznawalności,

21 proc. uznaje reklamę za zbyt kosztowną,

17 proc. uważa ją za zbędny wydatek.

– Część przedsiębiorców uważa, że reklama nie jest koniecznością. Bazują przecież na stałych klientach, poleceniach, znajomości w okolicy. Problem w tym, że dopóki mają zlecenia, nie widzą potrzeby inwestowania w widoczność. Ale gdy stali klienci odejdą, a w okolicy pojawi się konkurencja, mogą z dnia na dzień stracić źródło dochodu. Dlatego warto traktować marketing, reklamę i działania wizerunkowe jako maraton, a nie sprint, czyli aktywność, która przynosi wyniki w długiej perspektywie czasu – podkreśla Nowak.

Facebook rządzi, TikTok rośnie - tak najmniejsze firmy walczą o klientów w internecie

Z danych wynika, że 91 proc. mikrofirm obecnych w marketingu prowadzi profile w mediach społecznościowych. Najczęściej są to:

Facebook – 78 proc.,

Instagram – 53 proc.,

TikTok – 32 proc.,

YouTube – 30 proc.,

LinkedIn – 24 proc.

Jeśli już inwestują w płatną reklamę, najczęściej wybierają Facebook Ads (50 proc.), dalej Instagram (30 proc.), a następnie YouTube i Google (po 26 proc.). Coraz częściej mikrofirmy sięgają też po SEO, e-mail marketing, TikToka i programy poleceń – każdy z tych kanałów ma już ponad 15 proc. wskazań. Z tradycyjnych form reklamy mikrofirmy najchętniej wybierają ulotki i reklamę POS (20 proc.), ogłoszenia w prasie lokalnej lub branżowej (16 proc.), udział w targach i eventach (15 proc.), współpracę z influencerami (12 proc.) oraz sponsorowanie lokalnych inicjatyw (12 proc.). Najbardziej skuteczne, zdaniem przedsiębiorców, są kampanie na Facebooku i Instagramie, natomiast LinkedIn i Twitter/X oceniane są jako najmniej efektywne.

Ile mikrofirmy wydają na reklamę?

Z badania wynika, że 41 proc. mikroprzedsiębiorców nie posiada wydzielonego budżetu marketingowego i działa intuicyjnie. Wśród tych, którzy taki budżet mają:

21 proc. wydaje miesięcznie do 500 zł,

16 proc. – od 501 do 1000 zł,

12 proc. – od 1001 do 3000 zł,

7 proc. – od 3 001 do 10 000 zł,

jedynie 3 proc. przekracza 10 000 zł miesięcznie.

W nadchodzącym roku 28 proc. mikrofirm planuje zwiększyć wydatki na reklamę, 59 proc. utrzyma obecny poziom, a 13 proc. zapowiada ograniczenia. Ekspert NFG dodaje, że w mikrofirmach decyzje marketingowe są bardzo praktyczne: liczy się to, ile klientów przyjdzie i czy wystarczy na ZUS oraz paliwo. To raczej codzienna walka o widoczność niż efektowne kampanie – marketingowy survival.

Jak mikrofirmy w Polsce walczą o widoczność w internecie: 5 najważniejszych wniosków z badania NFG