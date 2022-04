Niezależnie od intencji dezynwoltura autorów noweli wobec jej konsekwencji jest niepokojąca. Bo beztroskie pozostawienie tych mediów na pastwę rynku reklamowego - na którym radia zupełnie sobie nie radzą - nie rozwiązuje żadnego problemu. Owszem, można sobie wyobrazić, że zagłodzone tuby propagandy wydają w końcu ostatnie tchnienie, i że ucieszy to opozycyjny Senat. Ale byłoby to pyrrusowe zwycięstwo, okupione zaprzepaszczeniem dziesięcioleci poświęconych na budowanie tych mediów, w których nawet dzisiaj można znaleźć coś wartościowego: a to Konkurs Chopinowski, a to program dla seniorów. Innymi słowy: burzenie domu do fundamentów nie jest najefektywniejszą metodą wymiany tapet.