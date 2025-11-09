Pogram został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną.
BBC została skrytykowana przez gazetę „The Telegraph” za sposób, w jaki zestawiono razem dwie wypowiedzi Trumpa. W wewnętrznym mailu BBC, który otrzymał dziennik, znalazła się sugestia, że zmontowane w ten sposób słowa prezydenta stanowiły w 2021 roku bezpośrednie i wyraźne wezwanie do jego zwolenników, by zaatakowali Kapitol 6 stycznia tego roku. (PAP)
