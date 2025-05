Nawet 3,5 tys. zł mogą zaoszczędzić kierowcy, którzy wzięli samochód w leasing dzięki obniżce stóp procentowych. Pojedyncze raty będą niższe o 35-58 zł, ale ewentualne kolejne ruchy na stopach mogą przynieść jeszcze większą ulgę portfelom kredytobiorców.

Przypomnijmy – na majowym posiedzeniu RPP obniżyła stopę referencyjną o 0,5 pkt. proc, do poziomu 5,25 proc. To pierwsza obniżka od 19 miesięcy, która sprawi, że obniżą się raty kredytów i leasingu. To dobra wiadomość nie tylko dla posiadaczy kredytów mieszkaniowych, ale również dla osób, które spłacają leasing samochodowy.

„Rynkowy wskaźnik WIBOR już wcześniej zdyskontował tę decyzję, zmniejszając swoją wartość do 5,55 proc. w przypadku stopy miesięcznej (popularna do obliczania oprocentowania leasingu) oraz do 5,35 proc. w przypadku stawki 3-miesięcznejj (ma zastosowanie m.in. do kredytów samochodowych)” – piszą eksperci z portalu Superauto.pl.

Oznacza to, że zarówno nowi leasingobiorcy, jak i nowi kredytobiorcy mogli już wcześniej korzystać z dobrodziejstwa niższych stóp.

O ile spadną raty za leasing aut?

Jak wskazują eksperci portalu Superauto.pl – podkreślając, że są to wyliczenia szacunkowe - w przypadku 5-letniego leasingu auta o wartości 150 tys. zł netto (co odpowiada mniej więcej rynkowej średniej dla nowych pojazdów), rata spadnie z 2.695 zł netto do 2.660 zł netto, czyli o 35 zł. Utrzymanie takich parametrów dla całego okresu leasingu, dałoby oszczędność na poziomie 2.100 zł netto.

Z kolei w przypadku auta kosztującego 250 tys. zł netto, obniżka stóp o 0,5 pkt. proc. skutkowałaby spadkiem raty o 58 zł netto i sumaryczną oszczędnością na poziomie 3.481 zł netto.

Jednocześnie autorzy obliczeń wskazują, że dużo większy wpływ na wysokość raty za auto mają obecnie czynniki niezwiązane wprost ze stopami procentowymi, tj., struktura rynku motoryzacyjnego, wysokość rabatów czy optymalizacja podatkowa stosowana przez przedsiębiorców.

Od czego zależy wysokość raty za leasing?

Wysokość raty leasingowej zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu leasingu oraz wysokości wkładu własnego. Im droższy pojazd, maszyna lub urządzenie, tym większa podstawa do obliczenia rat. Nie bez znaczenia pozostają również czynniki zewnętrzne i finansowe, takie jak oprocentowanie czy waluta leasingu.

Leasingodawcy doliczają odsetki, których wysokość zależy m.in. od bieżących stóp procentowych i oceny zdolności kredytowej klienta. Zasada jest prosta - gdy stopy procentowe rosną, rosną również koszty finansowania, co bezpośrednio przekłada się na wyższe miesięczne raty leasingowe. I odwrotnie, z czym mamy do czynienia obecnie.

Dodatkowo, w przypadku leasingu w obcej walucie może wystąpić ryzyko kursowe, które wpływa na wysokość raty. Również typ leasingowanego przedmiotu i tempo jego amortyzacji mają znaczenie – sprzęt, w tym wypadku samochód, który szybko traci na wartości, może generować wyższe koszty leasingu.

Raty za leasing spadały już na przełomie 2024 r. i 2025 r.

W grudniu 2024 r. średnia rata spadła o 260 zł netto pomimo faktu, że rynkowe stopy procentowe były wówczas stabilne.

– W grudniu wyraźnie wzrósł średni wkład własny do leasingu, co jest typowym dla tego okresu zjawiskiem polegającym na „robieniu kosztów” przez przedsiębiorców. W efekcie średnia rata w umowach z tego miesiąca spadła – tłumaczy Aleksander Mazan, dyrektor ds. partnerstw strategicznych w Superauto.pl.

- Pojawiły się ponadto pierwsze wyraźne efekty wyprzedaży rocznika, co też przełożyło się na niższą kwotę finansowania oraz raty – dodaje Mazan.

/> />

Dodatkowym czynnikiem, który spowodował spadek średnich miesięcznych obciążeń z tytułu leasingu, była aktywizacja klientów zainteresowanych autami z segmentu popularnego, czyli kosztującymi poniżej średniej rynkowej.

Dalsze cięcia stóp na horyzoncie

Jak przypominają eksperci, kolejne obniżki stóp mogą zaowocować wzrostem zainteresowania zakupem auta na kredyt lub w leasingu ze strony klientów nieprowadzących działalności gospodarczej.

Prognozy dotyczące dalszych zmian stóp procentowych w Polsce są zróżnicowane. Według analityków Citi Handlowego stopa referencyjna może spaść do około 4,5 proc. do końca roku, a ostatecznie osiągnąć 3,5 proc. w 2026 r. Z kolei Santander Bank Polska przewiduje, że do końca 2025 r. stopa referencyjna wyniesie 5 proc., a w 2026 r. nie spadnie poniżej 4 proc.

Prezes NBP, Adam Glapiński, zaznaczył, że majowa obniżka stóp procentowych nie oznacza rozpoczęcia cyklu obniżek, lecz jest dostosowaniem do aktualnych warunków ekonomicznych. Decyzje RPP będą zależały od dalszych danych makroekonomicznych, w tym inflacji i wzrostu gospodarczego.

Podsumowując, w 2025 roku możliwe są dalsze, stopniowe obniżki stóp procentowych, jednak ich zakres i tempo będą zależały od rozwoju sytuacji gospodarczej i inflacyjnej.