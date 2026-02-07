Czym są Pracownicze Plany Kapitałowe i dlaczego warto w nich zostać?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) funkcjonują na podstawie ustawy z 4 października 2018 roku. Stanowią obecnie jeden z kluczowych programów długoterminowego oszczędzania Polaków i powstały z myślą o budowaniu dodatkowego zabezpieczenia finansowego Polaków na czas po ukończeniu 60. roku życia, czyli wyższą emeryturę. Program skierowany jest do osób zatrudnionych i zakłada współpracę z pracodawcami. Ma charakter wieloletni, ale jego konstrukcja sprawia, że regularne odkładanie środków nie stanowi dużego obciążenia dla budżetu pracownika. PPK wyróżnia się szerokim wsparciem instytucjonalnym oraz precyzyjnymi regulacjami prawnymi, które określają zasady finansowania, inwestowania i wypłat środków.

Zasady finansowania PPK: ile dopłaca pracodawca i państwo?

Jedną z największych zalet PPK jest współfinansowanie wpłat. Środki na rachunku uczestnika pochodzą z trzech źródeł:

pracownik – standardowo 2% wynagrodzenia brutto,

– standardowo 2% wynagrodzenia brutto, pracodawca – obowiązkowe 1,5% pensji,

– obowiązkowe 1,5% pensji, państwo – wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz coroczne dopłaty w kwocie 240 zł.

Uczestnicy programu mają możliwość zwiększenia swoich oszczędności. Zatrudniony może zadeklarować dodatkową – wyższą wpłatę do 2% wynagrodzenia, z kolei pracodawca – do 2,5% pensji pracownika. Wpłaty finansowane przez pracownika są potrącane z wynagrodzenia netto, natomiast część pracodawcy nie podlega składkom ZUS, choć stanowi przychód opodatkowany podatkiem dochodowym.

Wypłata środków z PPK po 60. roku życia – co musisz wiedzieć?

Po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonych oszczędności bez podatku od zysków kapitałowych. Standardowy model wypłaty zakłada:

jednorazową wypłatę 25% środków ,

, wypłatę pozostałych 75% w co najmniej 120 miesięcznych ratach.

Alternatywą jest tzw. świadczenie małżeńskie, dostępne dla par spełniających warunki wiekowe i posiadających rachunki PPK w tej samej instytucji finansowej. Możliwe jest również przeniesienie środków na lokatę terminową, pod warunkiem zachowania dziesięcioletniego okresu wypłat ratalnych.

Uczestnik PPK może w każdej chwili wypłacić zgromadzone pieniądze, jednak taka decyzja pociąga za sobą określone skutki finansowe. W przypadku zwrotu:

30% wpłat pracodawcy trafia na konto emerytalne w ZUS,

70% wpłat pracodawcy oraz całość wpłat pracownika wracają do uczestnika,

tracone są dopłaty państwowe,

od wypracowanych zysków pobierany jest 19% podatek Belki.

Wypłata z PPK na wkład własny lub w przypadku choroby – wyjątki od reguły

Ustawodawca przewidział dwie sytuacje, w których możliwe jest wcześniejsze skorzystanie z pieniędzy bez negatywnych konsekwencji. Dotyczy to sytuacji, takich jak:

poważna choroba uczestnika, jego małżonka lub dziecka – możliwa jest wypłata do 25% zgromadzonych środków bez obowiązku zwrotu,

– możliwa jest wypłata do 25% zgromadzonych środków bez obowiązku zwrotu, zakup pierwszego mieszkania lub domu – osoby poniżej 45. roku życia mogą wykorzystać nawet 100% oszczędności jako wkład własny. Środki te trzeba jednak zwrócić: spłata musi rozpocząć się maksymalnie po 5 latach i zakończyć w ciągu 15 lat.

Jak sprawdzić, ile pieniędzy jest na PPK? Logowanie do portalu MojePPK krok po kroku

Każdy, kto korzysta z PPK, może sprawdzić, ile zgromadził pieniędzy na swoim koncie. Żeby to zrobić, wystarczy zalogować się na oficjalnej stronie Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pracownicy mają dwie możliwości logowania: poprzez Login.gov.pl (Profil Zaufany, e-dowód, mojeID) albo przez konto założone w serwisie. Wystarczy wówczas podać dane do logowania.