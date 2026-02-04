Sporą karierę robią wszelkie porównania Polski z krajami zachodnimi, z których wynika, że coraz bardziej należy nas traktować właśnie jako obywateli Zachodu, a nie Wschodu. Pod względem poziomu PKB na mieszkańca od średniej unijnej ciągle sporo nas dzieli, ale nie brak krajów, które jeszcze dwie-trzy dekady temu wydawały się oazami dobrobytu. Nie bez powodu po tym, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, setki tysięcy ludzi wyjeżdżały do Wielkiej Brytanii. Teraz Brytyjczycy zastanawiają się, jak to możliwe, że w kategorii „PKB” Polska – w przeliczeniu na mieszkańca, ciągle z poprawką na różnice w poziomie cen – jest już właściwie tam, gdzie oni.

Ale są i takie statystyki, w których wciąż wypadamy słabo. I niewiele wskazuje, by coś mogło się znacząco zmienić. Tak jest z rzeczywistym bogactwem, które obrazują dane na temat aktywów finansowych.