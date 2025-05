Projekt został przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów. W ocenie skutków regulacji czytamy, że „faktury przekazywane do odbiorców końcowych energii elektrycznej są zróżnicowane pod względem stopnia czytelności, co ma odzwierciedlenie w skargach i zapytaniach konsumentów”. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zauważa, że odbiorcy prądu mają spore trudności ze zrozumieniem poszczególnych pozycji na rachunku, a na jego pierwszych stronach uwzględniane są składowe, na które odbiorca nie ma wpływu. Po zmianie przepisów sprzedawcy energii mają dołączać do faktury podsumowanie najważniejszych informacji „wyrażone w języku niespecjalistycznym”, w tym łączną kwotę do zapłaty, opłatę za część obrotową i kwotę do zapłaty za dystrybucję energii. Według MKiŚ wyodrębnienie kwoty obrotu energią elektryczną może przyczynić się do „właściwej decyzji odnośnie ewentualnej zmiany sprzedawcy energii elektrycznej”.

14,2 tys. odbiorców zmieniło sprzedawcę prądu w pierwszym kwartale 2025 r.