Rok 2024 okazał się dla Grupy Orlen rekordowy pod względem produkcji energii i wydobycia gazu. Koncern wyprodukował łącznie 11,7 TWh energii – z czego 9,3 TWh pochodziło z gazu, a 2,4 TWh z odnawialnych źródeł. To ilość, która mogłaby zasilić ok. 6,5 miliona gospodarstw domowych przez rok. Jednocześnie Orlen zwiększył wydobycie gazu ziemnego do 8,6 mld m sześc. – o 20 proc. więcej niż rok wcześniej.