Właściciele kominków w wielu regionach Polski staną w obliczu nowych obowiązków, wynikających z przepisów antysmogowych i unijnych dyrektyw dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z wprowadzonymi regulacjami, konieczne będzie dostosowanie starszych kominków do wymogów tzw. ekoprojektu, co oznacza wymianę starych urządzeń grzewczych lub wyposażenie ich w specjalne filtry. Za niedostosowanie się do przepisów grożą surowe kary – nawet do 5 tys. zł - donosi Money.pl.

Dlaczego wymiana kominków jest konieczna?

Walka ze smogiem i emisją szkodliwych substancji do atmosfery jest obecnie jednym z priorytetów Unii Europejskiej oraz polskich władz. W związku z tym wprowadzono szereg przepisów mających eliminować najbardziej emisyjne źródła ogrzewania, w tym również kominki, które nie spełniają określonych norm.

Zgodnie z dyrektywą unijną oraz krajowymi ustawami antysmogowymi, kominki muszą spełniać energetyczno-emisyjne wymagania określone w tzw. ekoprojekcie. Są to przepisy, które dotyczą zarówno pieców na węgiel, jak i kominków rekreacyjnych, emitujących duże ilości szkodliwych substancji. Kominki, które nie spełniają tych norm, będą musiały zostać wymienione lub doposażone w specjalne filtry ograniczające emisję.

Kary za niedostosowanie się do przepisów

Właściciele kominków, którzy nie dostosują swoich urządzeń do nowych wymogów, mogą zostać ukarani grzywną. W przypadku kontroli i stwierdzenia niezgodności z przepisami, grozi mandat w wysokości 500 zł, a w skrajnych przypadkach kara grzywny może wynieść nawet 5 tys. zł. Zależy to od regionu oraz konkretnych przepisów lokalnych uchwał antysmogowych.

Terminy wymiany kominków

Wymiana starych kominków na urządzenia spełniające normy ekoprojektu nie jest jednakowa we wszystkich regionach Polski. Poszczególne województwa i miasta wprowadziły swoje własne terminy na dostosowanie się do nowych wymogów. I tak:

• w województwie kujawsko-pomorskim zakaz użytkowania kominków, które nie spełniają norm, obowiązuje już od stycznia 2024 roku;

• w Małopolsce podobne przepisy weszły w życie w maju 2023 roku – kominki muszą być wymienione lub doposażone w filtry;

• na Pomorzu od 1 stycznia 2024 roku zakazano montażu kominków, które nie spełniają wymagań emisyjnych;

• w województwie wielkopolskim i łódzkim zakaz użytkowania starych kominków zacznie obowiązywać od stycznia 2026 roku.

Co więcej, niektóre miasta wprowadziły ostrzejsze przepisy. Przykładowo, w Sopocie obowiązuje zakaz palenia węglem i drewnem, z wyjątkiem biomasy o wilgotności poniżej 20 proc.. Można korzystać z kominków, ale tylko tych, które spełniają wymogi ekoprojektu.

Co oznacza ekoprojekt?

Ekoprojekt to unijna dyrektywa, która wprowadza szczegółowe wymagania dotyczące efektywności energetycznej oraz emisji zanieczyszczeń przez urządzenia grzewcze. Kominki, aby mogły być użytkowane zgodnie z nowymi przepisami, muszą spełniać określone normy emisyjne, ograniczające ilość szkodliwych pyłów i gazów wprowadzanych do atmosfery. W przypadku starszych kominków oznacza to konieczność ich wymiany na nowe urządzenia lub zamontowanie filtrów, które ograniczą emisję zanieczyszczeń.

Wysokie koszty dla właścicieli kominków

Wymiana starych kominków lub instalacja filtrów może być kosztowna. Ceny nowych urządzeń grzewczych, spełniających wymagania ekoprojektu, mogą sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Dla wielu właścicieli domów to znaczne obciążenie finansowe, zwłaszcza że proces ten dotyczy nie tylko pieców na węgiel, ale także kominków rekreacyjnych, które do tej pory były popularnym rozwiązaniem w polskich domach.

Zainstalowanie specjalnych filtrów do istniejących kominków może być tańszą opcją, ale również wiąże się z dodatkowymi kosztami – ceny filtrów wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od technologii i modelu kominka.