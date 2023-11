Do marszałka Sejmu na początku tygodnia ma wpłynąć propozycja nowej większości dotycząca zamrożenia cen energii – dowiedział się nieoficjalnie DGP. Będzie to ustawa trzy w jednym – oprócz ograniczenia wzrostu cen ma ona przywrócić obligo giełdowe oraz zmniejszyć minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 m.

Nasze nastawienie do transformacji energetycznej pokazuje nowy raport EBI. Wynika z niego, że 46 proc. Polaków – co jest najwyższym wynikiem w UE – uważa, że ten proces zwiększy ich siłę nabywczą. Ale jesteśmy najmniej skłonni do płacenia za transformację z własnej kieszeni. ©℗

