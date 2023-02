Komisja Europejska ma przedstawić konkretny pomysł do połowy marca, a jej urzędnicy zakładają, że jego realizacja to perspektywa II połowy roku. Żeby było to możliwe, plan musiałby jednak zostać przyjęty przez całą Wspólnotę w II kw., a to perspektywa wątpliwa z uwagi na sceptycyzm Berlina. W zeszłym tygodniu wicekanclerz Robert Habeck przekonywał, że skoki cen były spowodowane nadzwyczajnymi wydarzeniami, przede wszystkim rosyjską agresją, a nie konstrukcją unijnego rynku. Nie wykluczył wprawdzie poparcia dla reformy, ale jednoznacznie zasygnalizował, że nie powinna iść zbyt daleko. Zapowiedział też, że Niemcy planują wielomiesięczne konsultacje w sprawie propozycji. W rezultacie pierwsze wnioski miałyby zostać przedstawione latem, a ostateczne sprawozdanie z konsultacji – dopiero zimą. Na oficjalne stanowisko rządu przyszłoby wówczas poczekać nawet rok. – Autentyczna, głęboka reforma unijnego rynku energii, jak sądzę, w pełni nabierze tempa po wyborach europejskich – stwierdził Habeck. Czyli wiosną przyszłego roku.