Minister klimatu na wspólnej wtorkowej konferencji prasowej z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg mówiła o działaniach osłonowych podjętych przez rząd, mających na celu walkę z rosnącymi cenami surowców energetycznych. Jak wskazała, rząd wdrożył m.in. dodatek osłonowy, ochronę taryfową na gaz oraz Tarczę Antyinflacyjną obniżającą podatki za energię, gaz ziemny, ciepło i paliwa.

Reklama

Szefowa resortu klimatu wskazała, że Sejm uchwalił w ubiegłym tygodniu ustawę obejmującą wszystkich użytkowników ciepła, którzy potencjalnie mogą być dotknięci podwyżkami z powodu wzrostu cen surowca, przede wszystkim gazu i węgla.

"Ustawa o wsparciu odbiorców ciepła to najbardziej kompleksowe i najszersze rozwiązanie wspierające wszystkich odbiorców ciepła, których potencjalnie mogą dotknąć podwyżki. Będziemy chcieli podzielić się naszymi rozwiązaniami z innymi państwami europejskimi 9 września, na posiedzeniu unijnej rady ds. energii" - powiedziała.

Reklama

Jak dodała, jednocześnie w czasie tej rady odbędzie się debata na temat cen energii. "Polska będzie prezentowała swój pomysł na inny system kształtowania taryf w energetyce. Będziemy też proponować blokadę opłaty emisyjnej, czyli ETS, na poziomie 32 euro" - powiedziała Moskwa.

Minister Moskwa pytana o to, czy rząd przygotowuje regulacje dot. wsparcia dla firm związanego z wysokimi cenami gazu zwróciła uwagę, że rozwiązania te muszą być koordynowane na poziomie wszystkich państw europejskich, "by nie zaburzać konkurencyjności". "Dozwolone są dla branż w określonych parametrach, tych energochłonnych i nad takim funduszem pracuje MRiT" - wskazała. Zaznaczyła, że nie ma pozostałych ram, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw. "Jest czas, by (...) zmiany w ramach pomocy na poziomie UE, szczególnie dla małych przedsiębiorstw podjąć. I to będziemy postulować, prezentując konkretne rozwiązania" - powiedziała Moskwa.

Sejm w piątek uchwalił ustawę o wsparciu odbiorców ciepła. Przewiduje ona obowiązkowe ograniczenie cen ciepła sieciowego przez wytwórców oraz dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Premier Morawiecki w Paryżu oświadczył przed rozmowami z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, że chce, aby koszty emisji CO2 w systemie handlu emisjami EU ETS zostały zamrożone na dwa lata na poziomie 30 euro za tonę. Dodał, że chce zaproponować prezydentowi Francji, "aby ten system, który w normalnych warunkach działa, lepiej lub gorzej (...) został w tych czasach nadzwyczajnych przebudowany". (PAP)

aop/ maja/ je/