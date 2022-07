To ambitny cel, ale do zrealizowania. By osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., należy maksymalnie zmienić kierunek i zrealizować inwestycje w OZE. Stąd zawarte w nowej strategii plany, by mieć w tych źródłach 1,6 GW w 2025 r. oraz 3,7 GW w 2030 r. Chcemy to osiągnąć poprzez inwestycje w wytwarzanie energii. Zupełnie zmieniamy nasz miks w porównaniu z poprzednią perspektywą strategiczną na lata 2016-2021. Wtedy zakładaliśmy, że 43 proc. naszych nakładów trafi do technologii węglowych. Teraz taką samą pulę przeznaczymy na energetykę niskoemisyjną i odnawialną. To znaczy, że na samo OZE skierujemy 35 proc., a pozostałe 8 proc. pójdzie na moce gazowe.