Rośnie świadomość, że ograniczanie zużycia paliw kopalnych ma bezpośrednie przełożenie na zyski Kremla i jego zdolności do prowadzenia wojny przeciw Ukrainie. Co za tym idzie, Polacy deklarują, że zmieniają swoje przyzwyczajenia bądź wyrażają gotowość ich zmiany w najbliższym czasie. Tak wynika z nowego sondażu YouGov dla European Climate Foundation.

Wyniki sondażu wskazują na ogromny potencjał działań związanych ze zmianą źródeł ciepła oraz inwestycjami w termomodernizację budynków. W tych obszarach relatywnie mniej osób dokonało zmian do tej pory. Na przykład poprawę ocieplenia domu, aby zużywać i marnować mniej energii na ogrzewanie, deklaruje 30 proc. badanych, ale kolejne 34 proc. deklaruje gotowość, żeby to zrobić (19 proc. jest skłonne przeprowadzić termomodernizację jeszcze w tym roku, a kolejne 15 proc. byłoby otwarte na takie przedsięwzięcie w perspektywie pięciu lat).

Z zainteresowaniem mogą spotkać się także programy wymiany kotłów gazowych np. na pompę ciepła. Do ok. 12 proc. deklarujących, że już pozbyli się instalacji zasilanych błękitnym paliwem, mogłoby dołączyć 33 proc. gotowych do takiej decyzji. Podobne proporcje dotyczą paneli słonecznych: 10 proc. badanych twierdzi, że już je zainstalowało, a ponad 30 proc. rozważyłoby to w przyszłości.