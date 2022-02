Rada Energetyczna w Waszyngtonie to kolejny, po styczniowej deklaracji prezydenta Bidena i szefowej KE Ursuli von der Leyen, sygnał zacieśnienia euroatlantyckiej współpracy energetycznej. Amerykańscy dostawcy LNG przekierowali do Europy już w zeszłym miesiącu większość swoich dostaw, a dyplomacja USA wspiera wysiłki Brukseli, by do podobnych decyzji skłonić innych eksporterów gazu.